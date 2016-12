La Juve sfiderà Del Piero e i migliori giocatori australiani

10:45 - Dopo oltre due anni le strade di Alessandro Del Piero e della Juventus si rincontreranno. I bianconeri, il prossimo 10 agosto, voleranno a Sydney per giocare un amichevole contro l'A-League All Star Team, una selezione dei migliori giocatori del campionato australiano, di cui dovrebbe far parte anche il capitano degli Sky Blues. La squadra di Conte vorrà presentarsi di fronte all'ex numero 10 con lo scudetto ancora sul petto.

"Siamo felici di giocare in una paese tanto affascinate e di affrontare i migliori giocatori del calcio australiano" ha sottolineato l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta, "Inoltre non vediamo l'ora di visitare una magnifica città come Sydney". "Sarà anche una bella opportunità per la A-League di cimentarsi ai più alti livelli" ha aggiunto David Gallop, amministratore delegato della Federazione di Calcio australiana. E per la Juve sarà l'occasione di scoprire una terra meravigliosa, confrontarsi con un movimento calcistico in rapida crescita e abbracciare tanti, tantissimi tifosi. Solitamente lontani mezzo pianeta, ma non per questo meno vicini".