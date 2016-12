La Juve ha ritrovato la fame e blindato la porta 

13:30 - Gli schiaffoni rimediati a Firenze sembrano aver fatto bene alla Juve, proprio come sperava Conte. Dopo il suicidio sul campo viola, i bianconeri in campionato hanno messo a segno due nette vittorie con Genoa e Catania: 6 gol fatti e 0 subiti. Soprattutto l'aver mantenuto inviolata la porta di Buffon è un segnale importante visto che si tratta della sola quarta volta in stagione su un totale di 14 partite tra Serie A e coppe varie. E il fatto che questo si accaduto in casa e contro due avversarie di livello modesto, conferma che la Juve ha ritrovato quella cattiveria e quella fame che avversari di poco "stimolo" come liguri e siciliani avrebbero invece rischiato di affievolire. Insomma, la Juve ha giocato a tutto gas dopo la strigliata del comandante e di Agnelli.

Le altre buone notizie per Conte arrivano dall'infermeria. Prima di tutto l'allenatore pugliese ha ritrovato un un jolly prezioso come Martin Caceres e poi già per Parma riavrà a disposizione Fabio Quagliarella, con la speranza che sia Vucinic, sia Lichtsteiner possano fare altrettanto contro il Real Madrid. E poi ci sono Carlos Tevez e Andrea Pirlo. L'Apache è il miglior marcatore juventino con 6 reti in campionato (7 in totale). Lo scorso anno Vucinic e Vidal si fermarono a 10, non dopo altrettante giornate come adesso, ma al termine del campionato... Insomma, un bel biglietto da visita per l'argentino che sta confermando tutto quanto di buono si sapeva su di lui e forse anche di più. Perché è un trascinatore in campo e fuori e perché il suo rendimento sta toccando punte da top player mondiale. Non è un caso che sia sempre sceso in campo da titolare con l'unica eccezione di Verona, quando partì dalla panchina contro il Chievo. L'unico neo è quello 0 nella casella dei gol fatti in Champions League. Una lacuna che Tevez è chiamato a colmare nel momento più importante della stagione, a partire proprio dalla sfida di ritorno con il Real di martedì sera. Che dire invece di Pirlo? Finora si era parlato più del suo rinnovo di contratto rimandato e delle sostituzioni, che delle prestazioni. Ma il fantasista bresciano si sta riprendendo il palcoscenico. Dopo gli applausi di Madrid, contro il Catania Andrea ha ritoccato il suo record di gol su punizione. In campionato è arrivato a quota 23 reti, staccando Del Piero e portandosi a sole 5 lunghezze da Mihajlovic, fermo a quota 28. Dietro di lui gente che risponde al nome di Baggio, Zola, Maradona, Totti e Platini. Fuoriclasse da brivido che rendono ancora più grande la sua perfezione sui calci piazzati. In totale quella col Catania è stata la rete numero 39 su punizione in carriera, l'ottava con la maglia della Juve e seconda stagionale dopo quella al suo Milan. E nessuno ha fatto come lui negli ultimi 10 anni con una barriera davanti: 16 gol. Insomma, la candidatura al Pallone d'Oro non è arrivata per caso.