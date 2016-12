22 dicembre 2013 La Juve esce alla distanza: Atalanta ko 4-1 A Bergamo Tevez, Pogba, Llorente e Vidal firmano il successo, Moralez batte Buffon dopo 745 minuti di ALBERTO GASPARRI Tweet google 0 Invia ad un amico

00:29 - La Juve chiude l'anno con la nona vittoria di fila e mette una seria ipoteca sul titolo d'inverno. Un successo non facile quello ottenuto sul campo dell'Atalanta, battuta 4-1. I bianconeri vanno in vantaggio con Tevez già al 6', ma al 15' Buffon deve raccogliere il pallone in fondo alla rete per la prima volta dopo 745 minuti per "colpa" di Moralez. Nella ripresa, però, la squadra di Conte dilaga con Pogba al 1', Llorente al 30' e Vidal al 34'.

LA PARTITA

Pur dovendo rinunciare al record di imbattibilità di Buffon, la Juve scrive un'altra pagina nel librone dei record e raggiunge quota 46 punti in campionato, come fecero i bianconeri di Capello al termine del 2005. Spaziale anche la media punti: 2,305 a partita. La vittoria della Roma rimanda la festa per il titolo d'inverno con due turni d'anticipo, ma alla ripresa del campionato ci sarà quel faccia a faccia, che potrebbe decidere con un intero girone di anticipo le sorti di questa Serie A. Non poteva essere una pur buona Atalanta, in campo con una inedita maglia rossa celebrativa per festeggiare i comuni della Bergamasca, a fermare la corsa del carrarmato bianconero.

Anche a Bergamo la partita si mette subito bene per la Juve, in vantaggio dopo una manciata di minuti grazie a una bella giocata di Tevez, che fa secco un indeciso Consigili con un tiro incrociato dal limite dell'area. Il gol, però, più che ai bianconeri, fa bene all'Atalanta, che reagisce senza paura allo svantaggio. Tanto che al quarto d'oro arriva il pareggio: Pogba e Asamoah perdono malamente palla nella loro zona difensiva, Bonaventura lavora bene sul fondo-destra e sul suo traversone arriva Maxi Moralez, che trafigge Buffon, un po' coperto, per la prima volta negli ultimi 741 minuti. Una doccia gelata per gli uomini di Conte, che faticano a riprendere il filo del discorso. Dopo un gran destro di Carmona fuori di poco, la Juve si rende pericolosa solo nel finale di frazione, quando ancora Tevez, perfettamente lanciato da Pogba in posizione regolare, si trova davanti al portiere della Dea, ma non riesce a saltarlo. E' l'ultima emozione di un primo tempo equilibrato e ben giocato dai bergamaschi, con e senza palla.

La musica, però, è di tutt'altro tono nella ripresa. Pogba, sostituito da un discreto Marchisio nel ruolo di vice Pirlo, spezza in due il match andando a segno dopo nemmeno 60", spedendo in porta una palla toccata in area da Llorente. Sembra che l'Atalanta possa rispondere ancora, ma è un fuoco di paglia. Gli orobici calano poco per volta e la Juve diventa padrona del campo, costruendo diverse buone opportunità, senza però concretizzare. Almeno fino alla mezz'ora, quando un Llorente fino a quel momento in ombra, si inventa un gran gol, liberandosi del suo marcatore, Migliaccio, e infilando la rete che di fatto chiude la partita. Poco dopo arriva anche la firma di Vidal, bravo a presentarsi puntuale su un traversone dalla destra di Lichtsteiner. E' il punto esclamativo su un 2013 che senza Istanbul sarebbe da incorniciare.



LE PAGELLE

Consigli 6 un po' incerto sul gol di Tevez, si riscatta alla grande sul contropiede dello stesso Apache. Poi è travolto senza colpe

Migliaccio 5 sembra vincere facilmente il duello con Llorente, ma sul più bello se lo perde e il Re Leone lo infila

Moralez 6 passerà alla storia per aver infranto i sogni di record di Buffon, e non è poco, ma poi non crea troppi problemi alla Juve

Vidal 6 meno guerriero del solito, forse per paura del giallo che gli farebbe saltare la Roma. Però quando c'è da timbrare il cartellino è puntuale

Tevez 7 gol numero 11 in campionato, solita grinta e foga da trascinatore. Il tutto per "soli" 9 milioni di euro (più bonus)

Llorente 6,5 meno in partita del solito ma l'impegno non manca mai. Bravissimo a costruirsi e realizzare l'occasione del gol



IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-4

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Del Grosso 5,5 (23' st Cazzola 5,5), Stendardo 5,5, Migliaccio 5, Brivio 5; Raimondi 6, (42' st Kone sv), Carmona 5,5, Cigarini 5,5, Bonaventura 6 (23' st Livaja 5,5); Moralez 6; Denis 5. A disp.: Sportiello, Giorgi, Canini, Baselli, Gagliardini, De Luca, Scaloni, Canini, Brienza.. All.: Colantuono 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6; Lichtsteiner 5,5, Vidal 6 (35' st Padoin 6), Marchisio 6, Pogba 6,5 (37' st Peluso 6), Asamoah 6,5; Tevez 7 (35' st Quagliarella 5,5), Llorente 6,5. A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Isla, Caceres, De Ceglie, Giovinco. All.: Conte 7

Arbitro: Celi

Marcatori: 6' Tevez, 1' st Pogba, 30' st Llorente, 34' st Vidal (J), 15' Moralez (A)

Ammoniti: Pogba, Barzagli (J), Migliaccio (A)

Espulsi: -