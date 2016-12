La Juve conta i feriti: si fermano Lichtsteiner e Vucinic 

10:04 - Contro il Galatasaray è stata proprio una serata storta per la Juve. I bianconeri hanno perso per infortunio Vucinic e Lichtsteiner. L'attaccante ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e sicuramente salterà la sfida con il Milan di domenica. Per lo svizzero, invece, solo una leggera contrattura al retto femorale della cosica destra e si sottoporrà a ulteriori esami: potrebbe recuperare per i rossoneri.

Una notte di Champions stregata per i bianconeri in cui tutto è andato per il verso sbagliato. Dagli infortuni agli errori difensivi per arrivare alla beffa finale dopo la "miracolosa" rimonta. A Vucinic e Lichtsteiner va aggiunto Barzagli, anche lui atteso dall'infermeria di Vinovo. Il difensore è uscito zoppicante dallo Stadium: per lui c'è ottimismo, ma in ogni caso per domenica non sarà nelle migliori condizioni possibili.