La Germania espugna Wembley 1-0, Inghilterra k.o. in amichevole

12:45 - La Germania conquista un prestigioso successo a Wembley battendo 1-0 l'Inghilterra grazie ad una rete di testa di Mertesacker nel primo tempo. I padroni di casa sfiorano il pareggio nella ripresa con un palo colpito da Townsend. Il centrocampista del Liverpool, Steven Gerrard, raggiunge Bobby Moore, capitano dalla Nazionale campione del Mondo nel 1966, come numero di presenze (108) con la maglia dell'Inghilterra.

Nella serata di celebrazione dei 150 anni della Federazione inglese, i padroni di casa partono in sordina con la Germania che prova a fare la partita. Al 13', però, Cleverley cade in area ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del rigore. Quattro minuti più tardi, Rooney non trova la porta di testa su assist di Cole. Il match procede su ritmi blandi fino al 39' quando Mertesacker svetta in area ed insacca il cross dalla destra di Kroos per l'1-0 Germania. Due minuti dopo Gerrard prova la botta da fuori area ma la sfera sfiora soltanto la traversa.



Ad inizio ripresa è ancora una volta Mertesacker il più pericoloso dei suoi con un colpo di testa che termina di poco a lato. Al 57' grande occasione per l'Inghilterra con un destro di Townsend da fuori area che sbatte sul palo. Girandola di cambio poi per i due allenatori che danno spazio ai giocatori utilizzati meno nel corso dell'anno. Nel finale timidi tentativi tedeschi con Mario Goetze che, al 90' centra in pieno un difensore inglese che gli nega la gioia del gol. Nel recupero è ancora Townsend il più pericoloso per i britannici con un destro che si spegne sul fondo. Nessuna festa dunque a Wembley per i sudditi della regina che vengono sconfitti da una Germania non brillantissima ma che, ancora una volta, ha dimostrato grande solidità.



Nelle altre amichevoli, vince 2-1 la Russia di Fabio Capello a Dubai in rimonta con la Corea del Sud. Il milanista Birsa firma l'1-0 della Slovenia sul Canada e la Turchia supera la Bielorussia grazie alle reti di Umut Bulut e Burak Yilmaz. Ma il risultato che sicuramente fa più sensazione è il ko della Spagna campione d'Europa e del mondo in Sudafrica: decide l'amichevole il colpo di testa vincente di Bernard Parker. L'Olanda, in dieci per l'espulsione di Lens, pareggia 0-0 con la Colombia. L'Austria batte gli Stati Uniti con gol-partita di Janko (ma gli americani sono stati penalizzati da un episodio di gol fantasma). Il Giappone di Zaccheroni con le reti di Kakitani, Honda e Okazaki rifila al Belgio il secondo ko in cinque giorni dopo quello con la Colombia.