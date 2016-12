La Fifa dice sì: Vidal in campo a Livorno

11:08 - La Fifa ha detto sì: Vidal potrà giocare domenica Livorno-Juventus. Alle 18,45, è arrivata la sentenza, che risolve un grande problema ad Antonio Conte. Vidal, stando alle regole della federcalcio mondiale, non avrebbe potuto giocare la gara di Livorno poiché assente per infortunio martedì notte in Brasile-Cile: solo un accordo fra il club di Agnelli e la federazione cilena avrebbe risolto il caso. E tale accordo è arrivato.



Per i regolamenti Fifa, tra un non impiego per infortunio in Nazionale e l’impiego successivo nella squadra di appartenenza devono trascorrere 5 giorni: scadenza che per Vidal sarebbe nella notte fra domenica e lunedì. E Livorno-Juve si gioca alle 15, domenica.

Ovvio che, norme a parte, c’è anche la regola non scritta del buonsenso che avrebbe permeso di evitare a Conte la rinuncia a Vidal domenica. Per questo il club bianconero è stato in contatto con la Federcalcio cilena per un accordo che ha superato gli ostacoli burocratici. La sentenza è arrivata. Conte e Vidal sono felici.