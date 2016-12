La Federtamburello risponde a Conte: "Il nostro sport è tecnico e dinamico"

19:25 - "Oggi non si è giocato a calcio ma a tamburello. Siamo stati penalizzati enormemente". Così aveva commentato a caldo la sconfitta di Istanbul Antonio Conte. Le dichiarazioni non sono sfuggite alla Federazione di tamburello che, in una nota scritta precisa: "Il nostro è uno sport tecnico e spettacolare del quale l'Italia è campione del mondo". Con l'occasione invitano anche l'allenatore bianconero ad "assistere con occhi non velati ad una partita".

Nella nota, il presidente della Fipt (Federazione italiana palla tamburello) Emilio Crosato, oltre ad invitare Conte ha anche ricordato "come per un completo allenamento dell'Inter da parte dell'allenatore Alfredo Foni nel 1953 e 1954, quando vinse gli scudetti, fosse inserita anche l'attività di tamburello".