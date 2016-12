L'ultima su Maradona: sponsor disposti a pagare il Fisco... 

10:22 - Maradona e il Fisco. A margine di gesti dell'ombrello, indignazione di un viceministro e risposta di Diego, c'è una "coda" da segnalare, raccontata dal legale di Diego, avvocato Angelo Pisani. Secondo il quale, alcuni sponsor proposero a Maradona di pagare loro i 40 milioni, con contratti ad hoc; ma Diego rifiutò, per non passare da evasore. Bah...

"Contratti pubblicitari milionari, con importanti aziende di bevande e di articoli sportivi, avrebbero consentito a Diego Armando Maradona di saldare il debito da 40 milioni di euro con Equitalia, ma il Pibe de Oro rifiutò questa strada per evitare di passare, agli occhi dell'opinione pubblica, per un evasore fiscale". Lo ha detto Angelo Pisani, legale italiano di Diego Armando Maradona, che, stamattina, ha accompagnato nell'aeroporto di Milano il campione argentino poi partito per Dubai.

"Gli feci questa la proposta per scrupolo e per dovere professionale, - ha raccontato Pisani - malgrado fossi d'accordo con le sue idee sulla giustizia".

"Porteremo avanti la vicenda - ha concluso l'avvocato di Maradona - anche davanti la Corte europea per i diritti dell'uomo perché in Italia Diego viene usato come capro espiatorio nella lotta all'evasione fiscale".