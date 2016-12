L'Udinese si rialza: un gol di Heurtaux mette ko la Fiorentina

00:15 - L'Udinese torna al successo e interrompe la corsa della Fiorentina verso il terzo posto. Dopo il doppio ko con Inter e Catania i friulani rialzano così la testa e grazie alla spaccata sotto rete di Heurtaux ritrovano i 3 punti per una classifica ora più tranquilla. Viola sprecona nel primo tempo, bravo Brkic a dire di no a Cuadrado e Aquilani, incapace però di reagire dopo essere passata in svantaggio e nella ripresa salvata dal tracollo da Neto.

LA PARTITA

Una Fiorentina troppo leziosa nel primo tempo per fare male, troppo brutta nella ripresa per recuperare lo svantaggio e non mollare la corsa al terzo posto. Pericolosa sì la Viola, almeno nei primi 45 minuti, pericolosa però in pratica con il solo Cuadrado, imprendibile sulla fascia sinistra, imprevedibile palla al piede ma poco deciso a tu per tu con Brkic. Già Berkic, bravissimo in almeno due circostanze nel tenere incollato sullo 0-0 il risultato, una prima volta proprio sul colombiano, una seconda su Aquilani. Tutto qua per la squadra di Montella, a metà primo tempo, con l’Udinese infilata in velocità e in affanno di fronte al palleggio viola.



Poco filtro a centrocampo per i bianconeri, con Pinzi out per infortunio dopo 19 minuti e Allan in campo al suo posto a correre e coprire i buchi che aprono spazi davanti a Heurtaux, Danilo e Domizzi: manca però lo spunto finale, manca Rossi, sempre ben marcato e raddoppiato - provvidenziale il recupero dello stesso Allan su Pepito al 22esimo – come dall’altra parte manca Totò Di Natale, troppo solo per pungere dalle parti di Neto.



E allora, nella sfida sotto tono tra Totò e Pepito, ecco spuntare all’improvviso Heurtaux. L’errore della difesa viola nasce su una punizione che Pereyra spizza in piena area, il francese si trova solo a un metro dalla porta e Neto non può nulla. La concretezza e il cinismo mancati dalla Fiorentina premiano così i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio.



La reazione, quella che sarebbe lecito attendersi dai viola, non arriva nella ripresa. Anzi, pian piano i toscani escono dalla partita, i cambi di Montella non danno i risultati sperati, l'Udinese diventa padrona del campo e della partita e se il risultato resta saldo sull'1-0 il merito è esclusivamente di Neto o, se si vuole, della poca freddezza dei bianconeri davanti al portiere brasiliano. Gli ultimi venti minuti di partita si trasformano così in una sorta di tiro al bersaglio, ogni ripartenza friulana è un'azione da gol: per tre volte Muriel - subentrato a uno spento Di Natale - e una testa Allan e Widmer hanno sui piedi il pallone del 2-0 che non arriva per imprecisione o per la prontezza di Neto. Guidolin frigge in panchina, Montella guarda attonito: per il primo il fischio finale è una liberazione, per il secondo un risveglio amaro.



LE PAGELLE

Cuadrado 6.5: l'ex più atteso è anche, costantemente, il più pericoloso dalle parti di Brkic. Devastante nell'uno contro uno, nel primo tempo è una minaccia ripetuta, gli manca però il tocco decisivo per dare un corso diverso all'incontro. Cala come tutta la squadra nella ripresa.

Heurtaux 7: a volte in affanno contro Cuadrado, poco coperto dai compagni di squadra, mantiene però la concentrazione e non manca all'appuntamento col gol della vittoria. Decisivo.

Neto 7.5: se la Viola evita un passivo molto più pesante lo deve a lui che nella ripresa tiene vive le speranze di Montella sino al fischio finale. Strepitoso su Muriel.

Pereyra 7: testa, cuore, grinta e polmoni. Carbura nel primo tempo, si impone nella ripresa surclassando sistematicamente l'avversario di turno.

Muriel 6.5: la staffetta con Di Natale premia l'Udinese che dal suo ingresso in campo trasforma ogni ripartenza in un'occasione da gol. Già, il gol: ci prova e non lo trova, più meriti di Neto che demeriti suo, però...

Rossi 5.5: tra Totò e Pepito finisce in parità. Parità al ribasso, sotto l'asticella della sufficienza. Ben braccato, sistematicamente raddoppiato, fatica a trovare spazi, manca il guizzo, non raggiuge quasi mai la pericolosità.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 1-0

Udinese (4-2-3-1): Brkic 6; Heurtaux 7 (5' st Widmer 5.5), Danilo 6.5, Domizzi 6.5, Gabriel Silva 6.5; Pinzi sv (18' Allan 6.5), Lazzari 6; Basta 6, Pereyra 7, Bruno Fernandes 6; Di Natale 5.5 (32' st Muriel 6.5). A disp. Kelava, Edinaldo, Bubnac, Badu, Alves, Douglas, Merkel, Maicosuel, Zielinski. All. Guidolin

Fiorentina (4-4-2): Neto 7.5, Tomovic 5.5 (28' st Matos 5), Gonzalo 5.5, Savic 5.5, Pasqual 6; Aquilani 6 (23' st Mati Fernandez 5), Pizarro 5.5, Borja Valero 6; Joaquin 5 (13' st Ilicic 5.5), Rossi 5.5, Cuadrado 6.5. A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Vargas, Vecino, Ambrosini, Wolski, Rebic. All.Montella

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 34' Heurtaux

Ammoniti: Danilo (U), Aquilani (F), Gonzalo Rodriguez (F), Bruno Fernandes (U) Borja Valero (F)

Espulsi: -