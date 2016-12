22 dicembre 2013 L'Iran obbliga Fernanda Lima a coprirsi Gli islamici indignati per la scollatura della presentatrice nel corso dei sorteggi Mondiali: indosserà un vestito più morigerato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:09 - Fernanda Lima costretta a coprirsi. La splendida modella brasiliana ha incantato il mondo nel corso dei sorteggi Mondiali a Costa do Sauipe, ma il suo fisico mozzafiato non è andato giù ai tanti spettatori iraniani incollati alla tv. Dalla Repubblica Islamica sono arrivate migliaia di lamentele alla Fifa per la scollatura della donna: al prossimo galà per il Pallone d'Oro, di cui sarà la madrina, la Lima ha dunque promesso che si coprirà di più. Troppo sensuale la donna per il pubblico iraniano. "Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto - le parole di Fernanda -, non è mai stata mia intenzione offendere alcun paese, cultura o religione: non voglio causare controversie. Ho imparato da questa esperienza e d'ora in poi starò più attenta nello scegliere i vestiti, a partire dalla prossima cerimonia per il Pallone d'oro". L'Iran sarà senz'altro contento, un po' di meno il resto del mondo.