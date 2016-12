L'Inter toglie Guarin dal mercato: "Ce lo teniamo stretto" 

13:04 - E adesso, Guarin? E' ancora l'uomo-mercato, ovvero: cedere il colombiano, fare cassa (15 milioni di euro) e cavalcare l'onda di gennaio in cerca di rinforzi (Nainggolan per esempio)? E' la domanda del giorno in casa Inter, e la risposta l'ha data il dg Fassone, dopo il derby: "Guarin è un campione che molti club vorrebbero. Ma noi ce lo teniamo stretto". Fine dei discorsi, si direbbe. Ma non è proprio così. Perché la cessione di Guarin fino a dieci giorni fa era data per scontata, la trattativa col Chelsea avviatissima.

Contropartita economica all'Inter (15 milioni appunto), contratto col giocatore che Mourinho vuole fortissimamente, un discorso non facile né difficile: Guarin guadagna poco più di 2 milioni di euro, all'Inter; e la consapevolezza da parte interista di privarsi di un giocatore che non si è mai calato pienamente nei panni nerazzurri.

Qualcosa però è cambiato, dopo Napoli-Inter e dopo il derby. Mazzarri ha detto: "Guarin si è tolto un difetto, la discontinuità. Migliora di partita in partita...". E allora ecco affiorare una tendenza diversa a fronte di un problema che per l'Inter è di qualità. Perché privarsi di un giocatore che dopo due anni interisti sta finalmente trovando lo spazio e il modo e il ruolo di esprimersi al meglio?

Questo è il punto di mercato che i dirigenti dovranno affrontare nei prossimi giorni. Perdere Guarin, questo Guarin non quello dei mesi passati, significa indebolire la squadra; per poi rinforzarla in un mercato di gennaio che Thohir ha definito 'una trappola'. Già. Ovvio che per fare cassa, Guarin è uno dei pochi nomi spendibili. Ma è ovvio che per migliorare l'Inter non serve perdere uno dei suoi attuali giocatori migliori. Ovvio. Banale. Perfino superfluo dirlo.