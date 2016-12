L'Inter striglia Icardi: "Impara da Zanetti e Cambiasso"

18:26 - Maurito Icardi, un problema da risolvere. I malanni (pubalgia) ci sono, e sono stati risolti. I problemi di cuore, con Wanda Nara, fanno parte del privato, anche se oramai di dominio mondiale. E certe voci che cirondano il giovane argentino fanno male: a lui, al suo futuro, all'Inter. E non sono affatto piaciute all'Inter, a Mazzarri. E aThohir. Che ha preso nota. Attento Icardi, torna a essere quello di prima.

Icardi è tornato mercoledì alla Pinetina, dopo la “fuga d’amore” a Buenos Aires. Qui tra foto, twitter, gelosie, e quant’altro ha riempito siti e pagini e di più. Il di più sono certe voce che lo inseguono, in Argentina, per le quali Icardi sarebbe dedito a qualche vizio (l’alcool). La sfrontatezza della gioventù, l’inesperienza a gestirsi l’immagine fanno il resto, tanto da vestire l’attaccante non più da bravo ragazzo e promessa, ma l’opposto. Ci vuole poco.

Così l’Inter si è mobilitata attorno a Maurito. Prima la società e poi Mazzarri, o viceversa fa lo stesso; gli hanno fatto presente quello che ruota attorno a lui; gli hanno detto di Thohir, che ha voluto relazioni su tutti i giocatori. E Mazzarri, a lui come a tutti, ha spiegato “stai con Zanetti, Milito, Cambiasso, impara da loro come si diventa campioni e come si resta campioni”.

Icardi avrà capito, deve aver capito. L’Inter l’ha preso la scorsa estate con grandi speranze. Ora deve allenarsi, tornare al cento per cento e giocarsi la carta Inter. Altrimenti…