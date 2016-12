L'Inter spuntata è regina del gol Nessuno come la coop Mazzarri

16:36 - Più quattro sulla Juve, più tre sul Napoli, più due sulla Roma. L'Inter "spuntata", l'Inter in emergenza in attacco, senza Milito, con Icardi acciaccato, con Belfodil in rodaggio, segna più di tutti in serie A e segna col maggior numero di uomini: 27 i gol fatti, 11 i marcatori. Una squadra intera, insomma, completata ieri da Ranocchia che a Udine ha messo a segno la prima rete italiana della cooperativa di Mazzarri. Guida il gruppo, manco a dirlo, il fenomeno Palacio, 7 volte a segno (più tre assist), poi il rinato Alvarez (4 gol), Cambiasso (3 gol), Icardi, Jonhatan, Milito e Nagatomo a quota 2 e infine Guarin, Ranocchia, Rolando, Taider. In tutto una sola marcatura in meno, dopo 11 giornate, rispetto all'Inter del Triplete. La differenza, semmai, la fanno i 9 gol subiti allora contro i 12 di oggi, 2 in più della Juve, 4 in più del Napoli, addirittura 10 in più della Roma. Da qui la differenza nella classifica che più conta, quella che al momento vede i nerazzurri staccati di 9 punti dalla vetta del campionato.

Da Udine, trasferta e campo tradizionalmente difficile per i nerazzurri e pure per Mazzari che con Guidolin in panchina non aveva mai vinto in Friuli, torna dunque un'Inter che ha motivi per sorridere. Tra questi, il fatto di non aver subito gol, cosa che non succedeva da sei partite, di aver evitato la terza rimonta (dopo quelle contro Cagliari, Torino e Atalanta), e soprattutto di aver colto i tre punti fuori casa, l'ultima volta era successo il 22 settembre, contro il Sassuolo. Motivi validi per pensare positivo senza però cancellare quelle che sono state ancora pericolose sbavature in fase difensiva, Handanovic ha fatto il suo e bene per tenere inviolata la sua porta, e senza dimenticare che da valutare restano ora le condizioni di Samuel, Jonathan e Ranocchia. Con Campagnaro ancora ai box e Juan Jesus ammonito e costretto così a saltare la partita col Livorno perché già in diffida, più che l'emergenza in attacco Mazzarri rischia ora di dover fronteggiare quella difensiva.