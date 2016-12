L'Inter e quei 10 punti gettati al vento 

16:34 - Thohir riparte per Giacarta. Moratti torna al suo (doppio) lavoro di presidente onorario e di presidente comunque. E Mazzarri prepara la difficile missione: allenare la squadra alla Coppa Italia (Inter-Trapani) e venir fuori da questo rompicapo nerazzurro cui credeva -fino a un mese fa- di aver posto rimedio. Non è così, purtroppo. I troppi pareggi e lo scivolamento della qualità del gioco, rendono l'idea di una crisi d'autunno. Pericolosa.

La peggiore Inter della stagione: è vero. Perdipiù senza quel filo logico del gioco cui Mazzarri riferisce il suo (principale) lavoro. Tutto perduto? No, speriamo di no. Ma la crisi di tardo autunno di quest'Inter, come le crisi di tardi autunno del 2010 (Benitez), del 2011 (l'illusione dei primi tempi di Ranieri, col crollo seguente) e del 2012 (fino a Juve-Inter un trionfo per Stramaccioni, poi i peggiori cinque mesi di sempre) fanno meditare. Se siano gli allenatori inadeguati al ruolo (impossibile) del dopo-Mourinho; o se quest'Inter, che del dopo-Mou conserva soltanto glorie come Cambiasso e Zanetti e Samuel, quasi sempre fra i migliori in campo, sia capace di azzerare le virtù di chi sieda –a turno- sulla panchina.

Non vogliamo credere che Walter Mazzarri si lasci sopraffare. Ha la stoffa, l'esperienza e la rabbia per venire a capo di certe “mollezze” che l'Inter riserva di questi tempi. Per esempio sulla dannazione delle rimonte subite nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi dieci minuti, o addirittura al novantesimo, perdendo il patrimonio di vittorie (cinque) finite in pareggio. Ovvero dieci punti in meno: la distanza che separa oggi l'Inter dalla Juventus.

Rivediamo.

Inter-Juventus 1-1. Va in gol Icardi al 73', al 75' ecco subito il pareggio di Vidal. Non vorremmo esagerare, e dipingere anche questa come vittoria mancata. Però, è un dato statistico.

Cagliari-Inter 1-1. Il gol di Icardi al 75', si gioca a Trieste, significa successo da tenere in caldo. Invece un tiro di Nainggolan, deviato, bella Handanovic all'83'. Questa sì, è una vittoria gettata al vento.

Torino-Inter 3-3. In dieci da inizio partita (espulso Handanovic) e sotto per 2-1, l'Inter va sul 3-2 con Palacio al 71'. Una grande prova di forza collettiva, sciupata al 91' con una punizione-cross di Bellomo che sorprende tutti. Compreso Carrizo fra i pali.

Atalanta-Inter 1-1. Qui non c'entrano gli ultimi minuti, ma il tesoro di un gol di Alvarez dopo 12 minuti e il pareggio subito da Denis per una leggerezza al 25'. Poi risulta difficile far breccia.

Inter-Sampdoria 1-1. E’ vero che gioca male, l’Inter. Va in vantaggio dopo 18 minuti con Guarin, gestisce soffrendo, sbaglia il gol del raddoppio ed è castigata con un tiro lungo di Renan al 91’. Thohir in tribuna è deluso, Moratti al suo fianco anche di più, Mazzarri ha lo sguardo dei giorni peggiori.

Non c’è una morale da trarre. Se servano nuovi acquisti, guarigioni di malati, convinzione di non essere più i dannati perdenti (o non vincenti) dell’ultima stagione. Questa è un’Inter che deve soltanto arrabbiarsi come (forse) mai è accaduto. Solo così, urlando di rabbia e giocando di conseguenza, potrà riemergere dal grigiore in cui è scivolata.