L'Inter è di Thohir: ci sono anche le firme

19:44 - Adesso ci sono anche le firme: Erick Thohir è il nuovo proprietario dell'Inter. Poco prima del comunicato ufficiale, è stato Massimo Moratti ad annunciare il buon esito dell'operazione, che ha ricevuto l'ok definitivo a Giacarta per la cessione del 70% della società. Moratti, parlando davanti alla Saras, ha chiarito di non aver deciso se continuare a fare il presidente "ma dipende solo da me. Con Thohir tutto fatto, lascio a gente perbene".

"Soddisfatto? Sì, i tempi sono stati lunghi, ma alla fine ci siamo arrivati, la cosa sembra sembra sia equilibrata - ha continuato Moratti - . Sul ruolo di presidente non ho ancora deciso, ma dipenderà solo da me. C'è tutto l'amore ma anche il sollievo di aver lasciato la società a gente perbene e rispettosa dal punto di vista caratteriale. Ora cercherò di adattarmi ad un nuovo ritmo".

Thohir, come confermato dallo stesso Moratti, acquisisce il 70% del pacchetto azionario nerazzurro. Il passaggio di consegne non potrà avvenire in tempo per la prossima assemblea dei soci del 28 ottobre, ma successivamente, in occasione di un'assemblea straordinaria. "Faremo di tutto perché la società abbia un vantaggio - aggiunge Moratti uscendo dagli uffici della Saras -. Sotto certi aspetti è una storia che continua perché rimarrò in società per quel che potrà essere utile". Ma al momento i sentimenti devono essere tenuti a freno: "Ci sono ancora tanti passaggi. In questo momento c'è attenzione a quello che stanno facendo e non ci si può perdere nella commozione, anche se ci sono mille sentimenti con cui fare ordine".

THOHIR: "LA FIRMA? SPERIAMO SIA UNA BENEDIZIONE"

Alle dichiarazioni di giornata, si aggiunge anche la prima di Erick Thohir nelle vesti di nuovo proprietario: "In Indonesia oggi si celebra l'Eid al-Adha - ha detto durante un'intervista a 'Rol' - Si spera che questa firma possa essere una benedizione". L'Eid al-Adha è la festa del sacrificio durante la quale i fedeli si radunano in preghiera.



IL COMUNICATO CONGIUNTO

Milano, 15 ottobre 2013 - F.C. Internazionale Milano S.p.A. ('Inter') e il suo azionista di maggioranza Internazionale Holding S.r.l., interamente controllato da Massimo Moratti, hanno firmato oggi un accordo vincolante in base al quale International Sports Capital ('ISC'), società indirettamente posseduta da Erick Thohir, Rosan Roeslani e Handy Soetedjo, tre importanti uomini d'affari indonesiani, diventerà l'azionista di controllo dell'Inter con una partecipazione del 70% attraverso un aumento di capitale riservato.

Fondata nel 1908, l'Inter è riconosciuta a livello internazionale come uno dei club più vincenti al mondo, con decine di trofei conquistati, inclusi 18 Campionati Italiani, 3 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. Con sede a Milano, l'Inter è l'unica squadra a non essere mai retrocessa nei suoi 105 anni di storia. L'Inter vanta un brand globale che può contare su 20 milioni di tifosi in Europa e circa 160 milioni in tutto il mondo.

Dopo aver guidato il Club in una storia di successo, la Famiglia Moratti ha ora avviato un nuovo corso per assicurare all'Inter il futuro più brillante: dalla Grande Inter di Angelo (che vinse 3 Campionati italiani, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali tra il 1963 e il 1966) al Triplete di Massimo nel 2010 (avendo vinto nello stesso anno il Campionato Italiano, la UEFA Champions League e la Coppa Italia, oltre al Mondiale per Club) e altri 4 Campionati Italiani di seguito. La Famiglia Moratti ha dapprima creato le condizioni e ora ha preso la decisione di dare all'Inter una presenza globale.

Erick Thohir, Rosan Roeslani, Handy Soetedjo e la Famiglia Moratti lavoreranno insieme per assicurare un futuro vincente e rendere il Club ancora più competitivo in Italia, in Europa e nel resto del mondo, in linea con la filosofia del Club sin da quando è stato creato nel 1908, quando i suoi fondatori decisero di chiamarsi 'fratelli del mondo'.

"Penso che la storia dell'Inter si arricchisca di una nuova stagione, grazie ai nostri partner internazionali che, sono certo, contribuiranno alla continuità di successi. L'entusiasmo e il pragmatismo dei nuovi soci sono certamente una garanzia per il futuro' ha dichiarato Massimo Moratti. 'Auguro a Erick, Rosan e Handy di aggiungere altre vittorie ai nostri amati colori, con la fiducia e l'amicizia dei nostri fantastici tifosi. La mia famiglia ed io continueremo a vivere questa straordinaria avventura insieme a Erick, Rosan e Handy, con la stessa dedizione e l'affetto che ci legano all'Inter e agli Interisti".

"Oggi è davvero un giorno speciale. Sono onorato che Massimo Moratti mi abbia affidato la responsabilità di guidare l'Inter in un nuovo capitolo della sua storia, e sono molto felice per il fatto che continuerà ad essere presente come mio partner. Il lavoro fatto dalla Famiglia Moratti, dalla Grande Inter di Angelo al Triplete di Massimo, ha reso l'Inter uno dei club più rispettati al mondo, per il suo valore in campo, e per il suo impegno sociale' ha dichiarato Erick Thohir. 'Sono un imprenditore, ma prima ancora un tifoso e un amante dello sport. Non vedo l'ora di mettere la nostra passione e la nostra esperienza internazionale al servizio di questo fantastico Club e dei suoi tifosi".

Erick Thohir, leader del gruppo di investitori, è un imprenditore con base a Jakarta, Indonesia, ed è fondatore e presidente di Mahaka Group. Le sue principali aree di business sono media and entertainment, incluse televisioni, radio, media digitali e stampa. Erick è co-proprietario del D.C. United, la squadra di calcio della Major League Soccer statunitense ed è stato Vice Presidente del Comitato Olimpico Indonesiano, oltre che Capo Missione per i Giochi Olimpici del 2012.

Rosan Roeslani è un importante uomo d'affari indonesiano, e un investitore con focus su settori strategici inclusi quello bancario e finanziario, delle infrastrutture, immobiliare e turistico. È Vice Presidente del settore bancario e assicurativo della Camera di Commercio Indonesiana. Rosan Roeslani possiede una partecipazione nel club D.C. United insieme a Thohir.

Handy Soetedjo è un imprenditore indonesiano che lavora nel settore dell'energia e media. Handy è partner di Erick Thohir nel Gruppo Mahaka e ha partecipato all'acquisizione della squadra di basket NBA Philadelphia 76ers nel 2011.