L'Inter contro Sabella: "Campagnaro è out"

12:35 - Il caso-Campagnaro è diventato un litigio internazionale. L'Inter contro il ct Sabella e la Federcalcio argentina. Alle parole di Sabella risponde il club nerazzurro con un durissimo comunicato nel quale si precisa che Campagnaro è ancora ìnfortunato; e che il cittì, al pari della Federcalcio argentina, non risponde alle richieste di colloquio da parte dell'Inter. Ventilando anzi la scelta di convocare il difensore la prossima settimana per le gare della Nazionale.

F.C. Internazionale, in seguito alle dichiarazioni attribuite al ct della Nazionale argentina, Alejandro Sabella, tiene a precisare quanto segue: "Il nostro tesserato Hugo Campagnaro non partecipa a gare ufficiali con l'Inter dalla partita contro il Cagliari disputata a Trieste il 29/9/2013, in quanto nella settimana precedente aveva avuto un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Nella settimana successiva, poco prima della partita contro la Roma, il calciatore aveva accusato una lesione alla fascia plantare del piede destro e, come noto, non ha partecipato alla gara Inter-Roma del 5/10/2013. Successivamente, lo stesso giocatore è partito rispondendo alla convocazione della sua Nazionale, nonostante l'indisponibilità nelle due precedenti gare di campionato, proseguendo le cure e non partecipando alla prima partita giocata contro il Perù, disputando invece quella contro l'Uruguay. Di ritorno dagli impegni con la Nazionale, il calciatore, partecipando all'allenamento di rifinitura del sabato prima della gara esterna contro il Torino del 20/10/2013, ha accusato una lesione al retto femorale della coscia destra. Successivamente a questo nuovo infortunio, il giocatore ha iniziato un periodo riabilitativo saltando le successive tre gare: Inter-Verona del 26/10/2013, Atalanta-Inter del 29/10/2013 e Udinese-Inter del 3/11/2013. Pertanto, il calciatore ad oggi non ha mai partecipato ad alcun allenamento con la squadra, ma ha effettuato esclusivamente allenamenti di abilitazione e recupero con il preparatore atletico e, di conseguenza, non è mai stato a disposizione dell'allenatore per un'eventuale scelta tecnica. Tutto ciò era stato portato a conoscenza dello staff medico della Federazione argentina prima dell'ultima e più recente convocazione. F.C. Internazionale non accetta che sia messa in dubbio l'onestà professionale del proprio staff tecnico e di quello medico. F.C. Internazionale tiene infine a precisare la propria sorpresa per essere stata ignorata dalla Federazione argentina in ogni tentativo di contatto diretto avvenuto nel periodo sopracitato, sottolinea altresì il proprio dispiacere per tali presunte dichiarazioni del ct Sabella, in virtù del rapporto ultradecennale di amicizia e rispetto con l'AFA ed i suoi rappresentanti, con i quali l'Inter ha sempre collaborato con reciproca soddisfazione annoverando tra le sue file, come è noto a tutti, una folta rappresentanza di giocatori argentini".