L'Inter chiede a Sabella di risparmiare Campagnaro 

13:06 - D'accordo, è la settimana di Massimo Moratti ed Erick Thohir. Le grandi attenzioni interiste sono tutte qui. Ma è anche la settimana del caso-Campagnaro, oramai vecchio di 40 giorni e ancora irrisolto. Con la pressante convocazione del citti argentino Sabella per due gare amichevoli, venerdì e martedì prossimi. E con una serie di fax dell'Inter (a Sabella) oltre i quali, così spera il club nerazzurro, a Campagnaro saranno risparmiate le partite per evitare altri inutili rischi.

I fax in questione spiegano, nel dettaglio, i guai fisici di cui ha sofferto Campagnaro a cominciare dal 29 settembre, prima di Cagliari-Inter. Le terapie alle quali si è sottoposto, le due ricadute e l'attuale momento, che lo ha visto sempre al di fuori della lista dei convocati da parte di Mazzarri. Ragioni per le quali l'Inter ritiene, secondo logica, che al difensore vengano risparmiate fatiche eccedenti, col rischio di ricadute, perdipiù dinanzi a due gare amichevoli.



A questo punto, Campagnaro ha il diritto-dovere di esprimere le sue posizioni. Non può mancare di rispetto al suo cittì, e nemmeno oltrepassare le regole; a 34 anni, gli si prospetta l'occasione di giocare un Mondiale e non vuole rovinare tutto: né i rapporti con Sabella e nemmeno la sua salute. Sono ore decisive per questo che è un problema comunque serio all'Inter e per Mazzarri. Il campionato che riapre le porte Champions e anche più ai nerazzurri, dopo la sosta, è un campionato da affrontare al massimo delle forze. E l'ex napoletano, per l'Inter, è un punto di assoluta priorità.