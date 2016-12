Kevin Prince Boateng: "Mexes deve calmarsi, ho chiesto io di lasciare il Milan"

10:05 - Dall'avvio stentato del Milan al caso Mexes. L'ex rossonero Boateng, passato a fine agosto allo Schalke 04, si confida in esclusiva a 'Tiki Taka', programma di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo. "Le 4 giornate di squalifica sono giuste, Philippe deve calmarsi un po' - spiega il ghanese -. Non mi aspettavo il Milan a meno 13, ma sono forti e faranno bene". Sull'addio: "Ho chiesto io di partire, per una questione tattica e altri motivi".

Il Boa comincia bacchettando l'ex compagno Mexes: "E' uno dei miei migliori amici, vuole sempre dare tutto e sicuramente ha esagerato. Le quattro giornate di squalifica sono giuste, si deve calmare un po'. Anche se può capitare in partite del genere di perdere la testa". Il k.o. con la Juve ha allontanato ulteriormente il Milan dalla vetta, ora distante 13 punti: "Non me l'aspettavo, hanno iniziato male ma li conosco, sono una squadra molto forte e quest'anno faranno bene. Anche l'anno scorso abbiamo cominciato così così e poi siamo arrivati in Champions".



In Italia, anche alla luce degli ultimi avvenimenti come la squalifica di San Siro per un turno, si continua a parlare di razzismo: "L'ho già detto e lo ripeto, non penso che l'Italia sia un paese razzista - dice Boateng -. C'è soltanto qualche idiota che va allo stadio e si diverte così. A volte ripenso a quello che è successo a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Il pensiero è brutto, ovviamente, non capisco come nel 2013 possano ancora accadere queste cose".



Dopo la sua cessione allo Schalke, il Milan ha preso Matri dalla Juve. L'attaccante, però, non sta attraversando un ottimo momento: "E' sempre difficile entrare in una squadra nuova, con compagni e schemi diversi. Lui ora ha gli occhi di tutti addosso, un po' di pressione, ma è un grande giocatore e appena riuscirà a sbloccarsi farà bene". Il Boa chiude difendendo Massimiliano Allegri, al centro delle polemiche visti gli scarsi risultati: "Mi ha dato fiducia lasciando in panchina campioni del calibro di Ronaldinho, Seedorf e Gattuso. Per me è l'uomo giusto per il Milan per uscire dai guai".