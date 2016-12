Kakà cambia ruolo: Allegri lo scopre regista

22:21 - L'idea era in cantiere da tempo. Da quando, almeno, Allegri si lasciò scappare, prima ancora di averlo a disposizione che "Kakà potrebbe giocare davanti alla difesa". E allora eccola l'opportunità: amichevole contro lo Young Boys senza i nazionali e il brasiliano portato più indietro. Laggiù, dove giocava Pirlo, per provare a ripercorrerne i passi. Da trequartista a regista, con risultati più che ottimi: "Lui - dice Allegri - può giocare ovunque".

Già, ovunque, magari cambiando la mentalità che lo spinge ad attaccare e, soprattutto, a difendere pochino. Perché il punto è tutto qui: Kakà ha senza dubbio il passo del regista, gioca a testa alta e ha la capacità, come nessuno in questo Milan, di cercare e trovare il passaggio filtrante per le punte. Sa, insomma, ricoprire egregiamente la "metà" del nuovo ruolo. Quel che ancora manca - e che forse per caratteristiche mancherà sempre - è la tenuta fisica in fase difensiva. Che ci vuole, of course, per giocare davanti alla difesa dove si è rampa di lancio ma anche scudo.Per il momento, però, le indicazioni sono positive e aprono un ventaglio di possibilità per Allegri che sono invidiabili mica male. Per capirsi basta provare a immaginare un Milan così: Kakà davanti alla difesa con, ai suoi lati, Montolivo e uno tra Muntari (più difensivo) e Poli (più offensivo). Quindi, proiettandosi a quel che sarà a gennaio, tridente con Balotelli, El Shaarawy e Honda. Tutta roba buona per innalzare il livello qualitativo della squadra. Ma anche una scommessa niente male, perché tanta qualità richiede anche molto sacrificio quando la palla ce l'hanno gli altri.

Però passare dall'esperimento ai "fatti" potrebbe anche non essere un passo troppo lungo. Al rientro in campionato il Milan se la vedrà con il Genoa e Gasperini, per primo, potrebbe saggiare pregi e difetti del nuovo Kakà. Che, invecchiando, fa passi indietro come tutti i grandi campioni. Ecco, appunto, come solo i grandi campioni sanno fare.