Juventus, un gol subito ogni tre tiri in porta

Dieci gol subiti in otto giornate di campionato non sono un bottino da Juventus. Fanno ancora più senso considerando che stiamo parlando sempre della gestione Conte, quella che ha fatto della difesa d'acciaio un punto di forza. Eppure in questo finire di 2013, i bianconeri non sembrano più imperforabili, anzi, solo Sampdoria e Torino (anche allargando il discorso alla Champions) non hanno potuto godere dell'ebbrezza di un gol a Buffon o Storari.

La questione però è più complicata del previsto. Sotto accusa è finita, molto semplicisticamente, la fase difensiva bianconera. "Non corrono più come prima" la tesi più sostenuta, seguita subito dopo dal "sono appagati" di turno. C'è chi la dà la colpa a Buffon dandolo per "finito" per l'ennesima volta, e chi a Bonucci e compagni. I numeri però dicono tutt'altro. La Juventus, statistiche alla mano, è la squadra che, nei rispettivi campionati, ha concesso di media meno tiri in porta in tutta Europa: solo 8,1. Meglio del Bayern, meglio del Real e della Roma stessa che eppure ha subìto un solo gol. Meglio di tutti insomma, a dimostrazione che la compattezza c'era e c'è ancora.

Un dato curioso, non c'è dubbio, che obbliga ad approfondire la questione. Gli otto tiri di media a partita concessi agli avversari in campionato si trasformano facilmente in 57 conclusioni ricevute, velleitarie o meno, da vicino o da lontano. Di queste meno della metà sono finite nello specchio della porta, 30 per fare dei numeri. E il resto è semplice matematica: 30 tiri tra i pali, 10 gol subiti, il 33% abbondante di realizzazioni per l'avversario. Numeri che fanno puntare il dito sul portiere, e Buffon ci ha messo del suo ultimamente, ma che denotano una certa disattenzione di squadra. Subire pochi tiri in porta è infatti un punto di forza, 8 di media a gara sono un vanto per i bianconeri. Ma sempre di media la metà di questi finisce nello specchio e un terzo si trasforma in gol. Sintomo che qualcosa negli ultimi sedici metri non va.

A tal proposito stride il raffronto con la Roma prima in classifica con i numeri della difesa da record con un solo gol subito, da Biabiany a Parma. Cifre che impressionano se ampliate, ma che spiegano anche che il problema bianconero più che tecnico o tattico è a livello mentale. La Roma ha avuto contro ben 98 conclusioni, ma solo 26 di queste hanno impegnato De Sanctis che è caduto una sola volta. Pressing, scarsa mira degli avversari, la bravura del portiere sono tutti elementi decisivi. Nel confronto però risalta la forbice tra i 98 tiri subiti e i 26 nello specchio. Numeri che dicono che la squadra di Garcia difende meno bene di quanto si dica e che tradotto significa che nei pressi dell'area la Roma si chiude bene e lascia concludere dalla distanza. Al resto pensano gli attaccanti avversari e un pizzico di buona sorte in più rispetto a quella di Buffon e compagni.