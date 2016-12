Juventus: turnover a Bologna, Pogba vice Pirlo

13:12 - Il campionato è l'obiettivo principe della Juventus ma, in vista del fondamentale impegno col Galatasaray, è normale che Conte pensi anche alla Champions. Stasera a Bologna, nell'anticipo della 15.a giornata di serie A (ore 20.45), il tecnico bianconero è intenzionato a far riposare la coppia d'attacco titolare Tevez-Llorente e rilanciare così Vucinic e Quagliarella. Sicuramente non ci sarà l'infortunato Pirlo, al suo posto agirà Pogba. Il gioiello francese, fresco vincitore del premio Golden Boy, è l'indiziato numero uno per ricoprire il ruolo del regista azzurro: sia il combattente Marchisio che il "tuttofare" Vidal hanno infatti compiti diversi e si muoveranno con ogni probabilità ai suoi fianchi. Il turnover del Dall'Ara coinvolgerà anche la difesa, dove Ogbonna farà rifiatare Bonucci, e le fasce, con Asamoah verso la panchina e la coppia Padoin-Peluso in vantaggio per le maglie da titolari. Sul tandem d'attacco Conte deciderà solo all'ultimo: Tevez e Llorente sono in grande forma, ma per la gara in Turchia - dove un ko significherebbe addio all'Europa che conta - l'allenatore bianconero vuole esser sicuro di avere a disposizione i suoi pezzi pregiati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-4-2-1): Curci; Antonsson, Natali, Mantovani; Garics, Khrin, Perez, Morleo; Kone, Diamanti; Bianchi. A disp: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Crespo, Cech, Pazienza, Della Rocca, Laxalt, Alibec, Christodoulopoulos, Acquafresca, Cristaldo. All.:Pioli

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Ogbonna, Chiellini; Padoin, Vidal, Pogba, Marchisio, Peluso; Vucinic, Quagliarella. A disp.: Storari, Vannucchi, Caceres, Padoin, Bonucci, Lichtsteiner, De Ceglie, Asamoah, Tevez, Llorente. All.: Conte