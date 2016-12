Juventus, tifosi recidivi: lo Stadium insulta il portiere avversario 

20:25 - Non sono bastati i 5mila euro di multa inflitti dal giudice sportivo dopo la partita con l'Udinese, non sono state sufficienti tutte le prese di posizione da parte di addetti ai lavori e non, ancora una volta la Curva della Juve e buona parte dello Stadium accompagnano i rilanci del portiere del Sassuolo al grido "m...". Nel giorno in cui è stata riaperta la Curva Nord mentre in quella Sud, ancora chiusa ai tifosi, siedono ancora quasi ottomila bambini uno spettacolo non edificante. E soprattutto, una ripetizione che porterà a una nuova, immancabile, sanzione.

I GIOCATORI DEL SASSUOLO CON MAGLIA PER ACERBI

"Ace siamo con te". E' il messaggio scritto sulla maglietta che i giocatori del Sassuolo hanno indossato nel riscaldamento che ha preceduto la sfida con la Juve. "Ace" è il soprannome di Francesco Acerbi, il difensore della squadra emiliana fermato perché trovato positivo a un controllo antidoping. Si teme però che l'episodio sia legato alla malattia di cui Acerbi ha sofferto nei mesi scorsi, un tumore ai testicoli, e che potrebbe essersi ripresentata.