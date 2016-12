Juventus, Tevez croce e delizia: è un leone ma in Europa non segna

11:15 - Croce e delizia bianconera. Carlos Tevez è entrato subito nei cuori dei tifosi della Juventus, non tanto per i gol in campionato, quanto per la dedizione che mette in campo tanto contro il Chievo quanto contro il Real Madrid. Non è un caso che l'Apache sia l'unico intoccabile di Conte in questo inizio stagione, anche in Champions, dove l'argentino continua a fare fatica a trovare la via del gol. Gli manca da 1673 giorni, dall'aprile 2009.

Decisamente troppi per un giocatore con le sue qualità. E allora, il giorno dopo il 2-2 col Real Madrid terminato ancora una volta senza la rete del bomber argentino, ci si divide. Come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, c'è chi vede in Tevez un fuoriclasse "senza portafoglio" nel senso senza gol europei, quindi con scetticismo, e chi ne esalta il sacrificio, la lotta, la rabbia e il gioco di squadra. Dare torto a una delle due campane è impossibile.

Certo però che la differenza tra il Tevez ammirato in campionato e quello in versione europea è notevole. Più difficile intuire quale sia la vera ragione della differenza realizzativa tra le due versioni. Il modulo? Le difese avversarie? O solo sfortuna? Tutte ipotesi più che credibili. Il 4-3-3 europeo, per esempio, esalta le caratteristiche di Llorente in area di rigore, ma costringe Carlitos a girare al largo dall'area. Fin troppo vista la generosità dell'Apache, richiamato più volte anche da Conte per l'eccessiva copertura sulla sinistra. Ricorda Eto'o nell'Inter di Mourinho, ma con meno lucidità sottoporta.

Difficile però dare contro a Tevez proprio per la sua generosità che, ampiamente prevedibile, gli toglie lucidità sottoporta. Togliergli il pallone però è impossibile per gli avversari, che si chiamino Ramos, Cesar o Zapata. Gli manca solo quel pizzico in più per togliersi la maledizione da Champions. La Juventus per adesso ha fatto a meno dei suoi gol e nonostante questo ha buone chance di qualificarsi, ma per andare più avanti ancora non potrà prescindere dal suo uomo-chiave davanti. Del resto è stato preso per questo. Per fare il salto di qualità fuori dai confini tricolori.