Juventus, Tevez come Del Piero: la sua maglia è la più venduta

13:22 - Tevez ha davvero conquistato i tifosi della Juve. La maglia numero 10, che per anni era stata di Del Piero, idolo bianconero, è infatti quella più acquistata dai tifosi. Negli Juventus Store distanzia altri big come Pirlo, Vidal, Buffon e Paul Pogba. In tempi di crisi, contando che la t-shirt ufficiale costa 105 euro, non è poco. Ma non è tutto. In fatto di media-gol in campionato Carlitos ha già superato Alex: 0,5 (una rete ogni due partite) contro lo 0,39 dell'ex bandiera. Chapeau.

Naturalmente è ancora presto per fare valutazioni definitive. Tuttavia colpisce la velocità con cui l'argentino si sia ambientato nel nostro campionato e abbia subito occupato un posto di rilievo nel cuore degli ultras della Juve. La maglia numero 10 ereditata da un mostro sacro della storia bianconera non è stata un peso, anzi un incentivo, uno stimolo. 7 reti in 17 partite lo testimoniano ampiamente. Nello specifico un gol ogni 198 minuti. Del Piero aveva lasciato con la media di una rete ogni 169 minuti, come riporta Tuttosport. Considerando solo il campionato, Carlitos, come detto, sta facendo meglio di Pinturicchio. Ecco, per raggiungere davvero il suo 'predecessore', e per consacrarsi completamente, l'Apache dovrebbe sbloccarsi anche in Europa dove pure risulta determinante anche senza andare a segno. Se ciò avvenisse, per Conte la Champions potrebbe non essere soltanto un sogno...