Juventus, Pogba punta in alto: "Sogno il Pallone d'Oro"

13:59 - Il presente dice "Golden Boy 2013", ovvero miglior giocatore Under 21 europeo. Il futuro, invece, è assai più intrigante per Paul Pogba. Il francesino infatti punta in alto: "Spero un giorno di vincere il Pallone d'Oro". "Devo ancora migliorare, in tutto, ma gioco col giocatore italiano che più di tutti meriterebbe oggi quel premio: Andrea Pirlo - ha spiegato -. Ho la fortuna di potere imparare da lui, lo seguirò".

Il gioiellino bianconero è già una realtà nella squadra di Conte e Marotta non perde occasione per esaltarne qualità e prospettive. "Paul è un grande calciatore ed un grande ragazzo - ha precisato l'ad della Juventus -. Proprio perché è giovanissimo deve fare ancora tanta strada, ma possiede due grandi doti, il coraggio e l'intelligenza, che usa sia sul campo sia nella vita". "E' arrivato da noi che era una promessa ed è già un campione - ha aggiunto -. Pogba ha tutti i numeri per conquistare più avanti quell'ambito premio per i migliori giocatori in assoluto".



Miele per le orecchie del francesino, ultimamente bersagliate dalla corte dei top club di mezza Europa, pronti a far follie per strapparlo alla Juve. Per Pogba, del resto, l'assalto è partito da mesi e toccherà proprio a Marotta zittire le sirene inglesi, spagnole e francesi. Impresa ardua, ma possibile. Soprattutto se si mette mano al portafoglio. Il centrocampista bianconero attualmente ha un ingaggio di 1,5 milioni di euro l'anno e i bianconeri sarebbero pronti ad arrivare anche a 4 milioni di euro a stagione. "Oggi ci coccoliamo Pogba, nel futuro speriamo di conquistare insieme grandi traguardi", ha detto l'ad bianconero subito dopo la premiazione di Paul, lasciando intravvedere una trattativa in corso per trattenerlo alla corte di Conte.