Juventus, Pogba: "Brava Roma, ma noi siamo i migliori"

10:47 - "Ho visto la Roma, l'ho osservata, è davvero forte, ha grandi giocatori, ma se noi ritroviamo il nostro calcio non ce n’è per nessuno". In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Pogba fa i complimenti ai giallorossi ma li avverte: è ancora la Juventus la squadra da battere, a patto che ritrovi la voglia "di sbranare gli avversari". E sul suo futuro: "A Torino sto benissimo, adoro questo club. Ma promettere che resterò a vita non ha senso".

Alla Juventus non è bastata una partenza sprint con sei vittorie in sette partite di campionato: in cima alla classifica c'è una sorprendente Roma che finora non ha sbagliato un colpo. Pogba riconosce i meriti dei giallorossi, ma è sicuro che a fine campionato lassù ci saranno i bianconeri. Basterà sistemare qualche piccolo difetto che sta emergendo in questo primo scorcio di stagione: "Subiamo troppi gol, spesso per nostre distrazioni, un qualcosa che non esiste quando si ha disposizione la miglior difesa del mondo - spiega il 20enne centrocampista francese -. Dietro nessuno è forte come noi e allora c’è qualcosa che non va nell’atteggiamento generale. Serve la Juve dell’anno scorso, quella che entrava in campo per sbranare gli avversari, che schiantava e spaventava chiunque fin dalle prime battute, che non rallentava fino al 90'. Dobbiamo svegliarci immediatamente e ritrovare la testa giusta: basta regali, alla lunga si pagano. Ma sento che ci siamo. Anzi, i venti minuti coi quali abbiamo messo nei guai il Milan nella lotta scudetto possono costituire la scintilla giusta, la svolta della nostra stagione".

Nonostante la giovane età, Pogba è ormai considerato da Conte una pedina fondamentale nel centrocampo bianconero. Ma lui fa sfoggio di umiltà e precisa: "Non sono ancora nessuno, non ho fatto niente. Guardo Pirlo e Buffon, e imparo come si comporta un campione vero. Quei due hanno vinto tutto, sono dei mostri, eppure non mollano un centimetro, nemmeno in allenamento".

E sul suo futuro: "Se resterò a vita? Certe promesse non hanno senso, non prendo in giro nessuno io. Guardo al presente e dico che qui a Torino sto benissimo, adoro tutto di questo club: dirigenti, allenatore, compagni e tifosi. E al momento non mi vedo da nessuna parte che non sia la Juventus".

Un ringraziamento speciale va al suo allenatore: "Sono fortunato a essermi imbattuto in Conte - conclude Pogba -. Mi migliora ogni giorno. Lavora, martella, non si accontenta, ha fame e vuole solo vincere. Non potevo chiedere di meglio come maestro in questa fase della mia carriera".

Infine una nota sulla Champions: "Possiamo batte il Real Madrid. Bisogna fare punti contro di loro per passare il girone".