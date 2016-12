Juventus-Milan, Allegri punta sulla coppia Matri-Robinho

11:05 - Massimiliano Allegri vola basso in vista del big match con la Juventus. "Non sarà un esame, ma una partita con grande fascino. La Juve era e rimane la favorita del campionato - ha spiegato -. Critiche ingiuste ai bianconeri". Il tecnico rossonero non ha ancora deciso la formazione, ma ha già scelto chi giocherà in attacco: "In avanti ci saranno Matri e Robinho. Ad Alessandro manca solo il gol, spero lo segni domenica".

Domenica c'è la Juventus, che squadra ti aspetti?

"Conte è un ottimo allenatore, è quello più vincente in Italia negli ultimi due anni. Nonostante le critiche alla Juve, sta lottando per il campionato. E' la favorita per il campionato, in Champions ha giocato un'ottima partita subendo due gol su errori di Bonucci. A volte i risultati cambiano spesso le opinioni sulle prestazioni della squadra". "In questo momento, alla Juve sono state fatte critiche ingiuste - ha aggiunto Allegri -. A parte la mezza battuta a vuoto, la Juve è avanti a noi di otto punti ed è la favorita. Domani la Juve sarà favorita".



Che partita sarà a Torino?

"Dovremo fare una gara equilibrata, conoscendo la loro forza. Troveremo una Juventus allenata, che vorrà riscattare il mezzo passo fatto in Champions. Sarà una partita difficile, che va giocata con testa e cuore. Bisognerà fare una bella partita sotto il punto di vista tecnico".



Formazione anti-Juve

Il tecnico rossonero non si sbilancia sull'11 che andrà in campo allo Stadium: "Poli-De Jong-Nocerino? Non lo so, devo ancora decidere. Speriamo che l'ispirazione sia quella giusta".



Atteggiamento in campo ed umiltà

"Dobbiamo essere forti, dobbiamo migliorare. Domani per subire meno dobbiamo fare una grande partita. Se ci sono partite in cui la palla la tengono gli altri bisogna avere l'umiltà di aspettare. Le partite vanno analizzate nell'arco dei 100 minuti". "Martedì ad Amsterdam la squadra ha fatto quello che volevo facesse, ma con la Juve sarà una parita completamente diversa". "La Juventus è una squadra fisica e molto tecnica, ci sarà da battagliare".



Fischia Rocchi, Capito arbitro

Allegri non ha dubbi: "E' uno dei migliori arbitri in Italia e in Europa. Arbitrerà un'ottima partita. Andare a parlare dell'arbitro non ha senso".



Critiche ingiuste dopo l'Ajax

"Nella storia del Milan, l'Ajax è una squadra che ha fatto tribolare un po' il Milan. Della partita di martedì sono rimasto molto contento, il Milan ha fatto una partita ordinato. Abbiamo fatto e rischiato poco niente. Nel secondo tempo magari meritavamo di andare in vantaggio".



Sarà la partita di Matri?

"Non ho ancora deciso la formazione, ma di sicuro in avanti giocheranno Matri e Robinho". "Per quanto riguarda Matri, deve continuare così. Gli manca solo il gol, viene sfruttato per le sue caratteristiche, ha sbagliato dei gol a Bologna ed è stato sfortunato contro la Samp". Speriamo che domani arrivi il gol". "Ha avuto occasioni, deve migliorare sotto porta. E' arrivato al Milan con grande entusiasmo. Deve contiuare a fare quello che sta facendo. Ha sempre fatto gol e non vedo perché non possa farli".



Infermeria e sosta

"Quando riprenderemo avremo 8 partite di nuovo: 2 col Barcellona e un turno infrasettimanale. Cercherò di gestire i giocatori meglio, così da avere una squadra che possa garantire delle buone prestazioni". "Dopo la sosta saranno recuperati tutti i giocatori, tranne El Shaarawy. Kakà è da valutare. Bonera, De Sciglio e Silvestre, Birsa sono recuperati. Birsa è recuperato. Pazzini il 23 scadono i cinque mesi. Dal 23 in poi, come da programma, inizierà una preparazione per rientrare. Kakà settimana prossima farà gli esami. Se non è il 19 ci sarà dalla settimana dopo o contro il Barcellona".



Attenzioni per Pirlo e Bonucci?

"Li lasciamo giocare entrambi, così ci sarà più spettacolo. Non li abbiamo mai marcato Pirlo a uomo, anche quest'anno sta facendo grandissime cose".



Con la Juve sarà un esame particolare?

"Che i ragazzi siano all'altezza di fare una bella prestazione sono stra-sicuro, poi il risultato dipende da molte cose. Non è un esame, ma partita di grande fascino tra due squadre con una differenza di otto punti. Avremo tutto il punto per recuperare, ma non sarà facile".



Calci da fermo e difesa in affanno

"Stiamo pagando queste situazioni, ma non solo sui calci d'angolo. Ogni palla messa lì in mezzo veniamo puniti. Dobbiamo stare più attenti, quando lo siamo difficilmente subiamo".



Balotelli e la convocazione in Nazionale

"Ha scontato la squalifica, credo che Prandelli lo convocherà per le partite. Mario si debba aiutare da solo: deve pensare a giocare a calcio nei migliori dei modi. Non deve più avere attacchi isterici, questo porterà vantaggi al Milan, a sè stesso e alla Nazionale. E' imporante per noi e per la Nazionale".



Il sogno Tevez

"E' un giocatore importante per Juve e lo è stato per il City. Sta facendo grandi cose".



Capitolo Saponara

"Il suo ruolo è da trequartisti. E' un giocatore che ha grandi qualità tecniche. Deve crescere e non avere pressioni addosso. Arriva dall'Empoli e ora è in un mondo diverso, può fare un'ottima carriera".



Il gap con le prime della classe

"Per domani sono fiducioso. L'anno scorso eravamo molto più indietro. Sarà un campionato più equilibrato. Quest'anno, le squadre che lotteranno per i primi tre posti, si sono rinforzate".



Il ruolo di Montolivo

"Se giochiamo coi due davanti fa il trequartista. Se giochiamo coi tre davanti fa la mezz'ala".



La Roma è la sorpresa del campionato?

"L'anomalia della Roma è quello che ha fatto l'anno scorso. Mi fa strano sentire dire che la Roma è la sorpresa del campionato. E' passata da una squadra tecnica a una più solida. Può ambire allo scudetto. Così come non è una sorpresa l'Inter che non ha le coppe europee. Avere la possibilità di prepararsi su una partita a settimana è un vantaggio".