Juventus, Marchisio: "La caviglia sta bene"

17:25 - "La caviglia sta bene...c i sono due bei segni, ma passerà in fretta". Claudio Marchisio sceglie Twitter per tranquillizzare i tifosi della Juventus sulle sue condizioni. Il centrocampista sarà quindi a disposizione per la sfida di Champions League di martedì contro il Galatasaray. Da verificare invece le condizioni di Vucinic, che ieri ha subito una botta al ginocchio sinistro. Intanto, allenamento post vittoria col Bologna.

Slitta, intanto, la festa per David Trezeguet. A causa di impegni con il Newell's Old Boys, la sua attuale squadra, il bomber straniero più prolifico della storia bianconera non sarà a Torino domenica prossima ma il 6 gennaio, in occasione della sfida di campionato tra Juve e Roma.