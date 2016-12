Juventus, Llorente vuole convincere Conte: è l'ora del riscatto

16:50 - Fernando Llorente è l'oggetto misterioso dell'inizio di stagione juventino. L'attaccante spagnolo, arrivato a Torino a zero in estate dall'Athletic Bilbao, ha giocato solo cinque partite, due da titolare, per un totale di 183 minuti e segnato un solo gol, decisivo per la vittoria con il Verona. Per Fernando il minutaggio concessogli da Conte non è sufficiente ed è pronto a convincere il tecnico a regalargli un'occasione in più da titolare.

L'ariete spagnolo aveva immaginato che l'avventura bianconera sarebbe stata totalmente diversa, quando a gennaio decise di firmare con la Juventus e passare i restanti sei mesi che lo legavano al Bilbao in tribuna e fuori rosa. Arrivato a Torino, come l'attaccante ideale per completare il reparto offensivo bianconero, Llorente non ha mai avuto la fiducia del tecnico, chiuso anche dall'arrivo di Tevez e da Vucinic, giocatore di cui Conte non vorrebbe mai privarsi.



Ecco allora che sono iniziate a circolare le solite e insistenti voci di mercato su un suo possibile addio già a gennaio, destinazione Arsenal, Real Madrid o Barcellona. Così come immancabile è lo spettro di essere bollato come il bidone dell'anno, etichetta di cui Llorente farebbe volentieri a meno. Anche perché, Fernando, nelle poche occasioni che Conte gli ha concesso, ha cercato di mettersi in mostra in tutti modi: in due partite da titolare ha segnato un gol, decisivo per ottenere i tre punti nella vittoria bianconera sul Verona. Per il resto, tanta panchina e solo 183 minuti complessivi giocati.



In attesa che riparta il campionato, dopo la sosta per le Nazionali, Llorente proverà a convincere il tecnico, nelle prossime sessioni di allenamento, a concedergli un'occasione in più da titolare. Lo spagnolo cercherà anche di sfruttare l'assenza di Vucinic, che salterà per infortunio la gara con la Fiorentina e probabilmente anche il match di Champions con il Real Madrid. Non va dimenticato, infatti, che la Juve dovrà affrontare sette partite in tre settimana, costringendo Conte ad applicare un pesante turnover. Per Fernando è l'occasione ideale per mostrare l'apporto che può dare alla causa bianconera e capire la fiducia di cui gode all'interno del clan juventino.