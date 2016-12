Juventus, Llorente: "Mi ispiro a Ibrahimovic"

12:10 - E' un Natale di gioia per Fernando Llorente, che si confessa ai microfoni del quotidiano torinese La Stampa: "Venire qui è stata la decisione migliore che potessi prendere, adesso sono un uomo felice. Finalmente mi sento il giocatore che sono sempre stato, e devo ringraziare Conte. I miei idoli? Tutti del Barcellona: Michael Laudrup, Ronaldo, Romario, Stoichkov. Ma adesso - le sue parole - mi ispiro a Ibrahimovic".



E' una vera e propria confessione quella di Llorente: "Il ritiro estivo negli Stati Uniti coincise con un periodo durissimo perché non capivo cosa mi stesse succedendo. A Chatillon stavo bene, ma poi ho accusato i carichi di lavoro. E mi sentivo stanco, non ci ero abituato. Non riconoscevo neppure me stesso: quel giocatore non ero io. Conte mi diceva di star tranquillo e lavorare, il mio momento sarebbe arrivato".

E così in effetti è stato: "Ho recuperato la forma, quella che ti danno le partite. Mi trovo molto bene con la squadra, dopo tanto lavoro, fisico e tattico, sui movimenti. E sono una persona felicissima: venire alla Juve è stata la miglior decisione della mia carriera. Ma essere più cattivo, sul campo, è una delle cose in cui devo migliorare: posso diventare più forte di quello che ero, io e la squadra - ha concluso Llorente - possiamo solo crescere".