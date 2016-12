Juventus, Llorente è una garanzia

12:28 - La Juventus si gode Fernando Llorente. Dopo le critiche per un avvio in sordina, lo spagnolo è infatti entrato negli schemi di Conte, gioca con maggiore continuità e soprattutto segna. Il fiuto del gol, del resto, al "Re Leone" non è mai mancato. E le buone notizie per Conte, in questo senso, arrivano soprattutto dal passato. Dal 2004, infatti, Llorente ha firmato 123 reti tra campionato, Coppe e impegni con la Nazionale.

Nella Juve qualcuno ha già scomodato Trezeguet per fare paragoni. Forse un po' troppo per ora, ma comunque la via è quella. Fernando, del resto, è una punta classica. Non un "falso nove", non un centravanti di movimento. E' il "9", il cui compito è far salire la squadra, fare la sponda e soprattutto segnare. E i gol sono proprio il pezzo forte del repertorio dello spagnolo, che finora ha gonfiato la rete già 123 volte in carriera. Un bilancio importante, vista l'età del giocatore (28 anni) e il suo ottimo inserimento nell'ambiente bianconero.



Entrato in punta di piedi, Fernando ha infatti convinto il tecnico partita dopo partita. E non solo con i gol, ma anche con il gioco. Accanto a Tevez, infatti, ha trovato la sua dimensione, mostrando di saperci fare anche con i piedi e non solo con il fisico e con la testa come si pensava. Il gol e l'assist col Livorno l'hanno portato in prima pagina, ma è da qualche partita che Llorente ha conquistato l'attenzione dei tifosi bianconeri.



Due metri di uomo con piedi raffinati. Questa è l'impressione che dà Fernando. L'annata migliore del Re Leone è stata nel 2011/2012, con 29 reti in 56 presenze. E Conte spera di fargli ripetere l'exploit. Nella Juve lì davanti la concorrenza è forte, certo, ma Fernando non sembra patire la competizione interna. Anzi. Vucinic & Co. sono avvisati.