Juventus, la vittoria di Marotta: a segno i tre parametri zero 

18:54 - I soldi non fanno la felicità. E se è vero che negli ultimi anni la Juve ha speso, stupisce come la vittoria sul Napoli sia arrivata grazie ai parametri zero: ossia giocatori in regime di svincolo, sui cui Marotta, in tempi diversi, si è tuffato a capofitto. Pirlo, prelevato a fine contratto dal Milan, ma anche Pogba e Llorente hanno guidato la squadra verso la rinascita. Dopo il ko di Firenze sono arrivate quattro vittorie di fila senza subire gol.

Nell'ordine Genoa (2-0), Catania (4-0), Parma (1-0) e adesso Napoli (3-0). Dieci gol fatti, con Buffon imbattuto ormai da 270'. La squadra è cresciuta, ha riacquisito quella fame che sembrava persa nel pomeriggio del Franchi, quando la Viola rimontò da 0-2 a 4-2 nel giro di pochi minuti. "Fiorentina e Real ci hanno dato una bella svegliata, anche se a Firenze avevamo bucato solo 10' e ancora non mi spiego cosa sia davvero successo" ricorda Pirlo. Gli fa eco il polpo Paul: "Abbiamo sempre fame, il ko di Firenze ci ha dato la scossa". Dopo quel terribile epilogo, la Juve di Conte era stata toccata nell'orgoglio. "Non sono più quelli di una volta" si diceva. In effetti, adesso, sono ancora meglio.

La cattiveria con cui è stato aggredito il Napoli, la stessa che Benitez vorrebbe dai suoi giocatori nei momenti chiave, ricorda quella della Signora scudettata delle ultime due stagioni. In cui era raro sbagliare una partita importante. La vittoria sui partenopei coincide con la riabilitazione del mercato di Beppe Marotta. Che quando le cose funzionano poco finisce sempre nel mirino. I migliori tre, autori anche dei gol decisivi, rispondono al nome di Llorente, Pirlo e Pogba. Tutti e tre presi, in epoche diverse, senza sborsare un solo euro.

Llorente, "bloccato" lo scorso gennaio, è arrivato in estate dopo aver chiuso il suo rapporto con l'Athletic Bilbao. Dopo un avvio difficile - tanto da paventare un'immediata cessione - ha già messo a segno 4 gol. Di momenti difficili, invece, non ne hanno quasi mai attraversati Pirlo e Pogba. L'ex milanista, che alla corte della Juve giunse nell'estate 2011 dopo essere stato "scaricato" da Allegri, ha segnato il 17 gol su punizione negli ultimi 10 anni. Ad attenderlo c'è la firma sul contratto in scadenza. E infine Pogba, strappato al Manchester Utd nel 2012 (quando Ferguson non riuscì a garantirgli un nuovo accordo) e diventato in poco tempo inamovibile. A questo rilancio juventino anche Marotta, e le sue spese intelligenti, hanno dato un'enorme mano.