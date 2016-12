Juventus-Fiorentina, Conte: "Il match era chiuso, poi ci sono stati 10' da incubo"

18:18 - Incredulo e amareggiato. Antonio Conte incassa la pesante sconfitta con la Fiorentina e bacchetta la sua squadra: "La partita era chiusa, eravamo padroni del campo, poi è successo l'imponderabile e abbiamo perso una gara che stavamo dominando in tutto e per tutto". "In dieci minuti abbiamo vanificato tutta la gara, prendendo dei gol strani, non da noi - ha aggiunto -. Mi auguro che ci serva da esperienza".

Conte non sa come spiegare il blackout dei bianconeri, ma la rimonta viola ha lasciato il segno. "Eravamo padroni del campo in tutto e per tutto e avevamo avuto due grandi occasioni per chiuderla - ha spiegato il tecnico alla fine del match -. Poi in dieci minuti abbiamo vanificato vanificato tutto". La difesa, sicuramente, non è esente da critiche. "Credo che oggi sia una gara a sé, c'è grande rammarico da parte nostra - ha chiarito Conte -. L'anno scorso avevamo sofferto di più e avevamo pareggiato, stavolta fino al 70' non c'era stata partita. Questo è il calcio, non bisogna dare niente per scontato".



Avanti di due gol, la squadra forse con la testa era già in Champions, ma il tecnico bianconero non vuole crederci: "Non mi sembra che i giocatori pensassero già al Real, non deve essere così. Stavamo giocando una gara importante in un ambiente caldo, non deve succedere. Abbiamo preso dei gol rocamboleschi". "Quest'anno sarà molto dura per noi da tutti i punti di vista, ci sono squadre molto attrezzate e il livello è competitivo. Bisogna dare il massimo sempre, il 110%", ha aggiunto.



Quanto ai singoli, Conte vuole chiarire la questione Vidal e le critiche sullo scarso utilizzo di Giovinco. "Vidal? Sono situazioni che vivono tutte le squadre ogni anno, l'importante è che quando accadono certi episodi rientrino immediatamente e che paghi chi deve pagare", ha precisato. Poi sulla Formica Atomica: "Ha avuto problemi in queste settimane e si è allenato poco, oggi ha dovuto utilizzare degli anti-infiammatori molto forti per venire in panchina. Sono stato attaccato per un anno per Giovinco, ora mi attaccano perché non lo schiero".