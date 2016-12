Juventus: è tornata la difesa scudetto. I bianconeri non prendono gol da 332'

12:05 - La Juventus ha ritrovato il suo punto di forza delle stagioni che hanno portato ai due scudetti, ovvero la difesa. I problemi sembrano ormai superati. I bianconeri non prendono gol da tre gare consecutive. L'ultima rete subita da Buffon è stata al 28' del secondo di tempo della sfida con il Real: il n.1 della Nazionale è imbattuto da 332 minuti. Una buona notizia per quanto riguarda il campionato, ma anche per la Champions: i merengues sono avvisati.

Inoltre, altro dato molto importante, Buffon non ha dovuto compiere interventi degni di nota. I difensori hanno insomma ritrovato la cattiveria che sembrava svanita. A Parma ha riposato Bonucci, mentre Barzagli ha sfoderato una prestazione super. Con il Real il reparto arretrato dovrebbe essere composto da 4 elementi: Caceres, Bonucci, Barzagli e Ogbonna (scalpitano anche De Ceglie e Asamoah). Chiellini mancherà per squalifica.

PARMA-JUVENTUS 0-1