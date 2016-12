Juventus, è la miglior partenza del triennio Conte 

12:00 - Da una parte gli svantaggi iniziali e alcune prestazioni altalenanti, dall'altra la potenza dei numeri: la Juventus di Antonio Conte dimostra di essere una creatura ancora solidissima. Nonostante un calendario difficile, i bianconeri hanno conquistato 19 dei 21 punti in palio, proprio come nella stagione 2012/13 (ma allora ci fu uno scontro diretto in meno). E ha fatto nettamente meglio di due anni, quando dopo 7 giornate i punti erano solo 15.

Il calendario, come evidenziato dall'allenatore prima dell'inizio del campionato e anche dopo il successo col Diavolo, non era il miglior alleato: Lazio, Inter e Milan nelle prime 7 giornate avrebbero "terrorizzato" chiunque, soprattutto se hai la pancia piena e sei reduce da un'estate un pochino travagliata. A queste squadre di blasone, si sono aggiunti il confronto con la sorpresa Verona e il derby mai scontato con il Torino, che hanno costretto i bianconeri a elevare ulteriormente la soglia di attenzione. La missione, però, è compiuta e la classifica, per cui Conte avrebbe firmato, recita 19 punti dopo 7 giornate: a -2 dalla Roma, capolista un po' sorpresa, in linea di galleggiamento con il Napoli di Benitez, e a +5 sull'Inter. Niente male.

La Juventus per ora ha gli stessi punti dell'anno scorso, frutto di 6 vittorie e 1 pari (a San Siro con l'Inter). Nel 2013 l'unico passo falso arrivò sul campo della Fiorentina (0-0), che fu anche l'unica prova di fuoco di avvio stagione (il 4-1 sulla Roma di Zeman è archiviato come "facile"). Rispetto a due anni fa - quando la Juve aveva 15 punti, con 3 pareggi - la situazione è nettamente migliorata. Numeri alla mano, e senza tener conto di amnesie varie, è la miglior partenza del triennio Conte. A tutto questo, è vero, si aggiungono gli svantaggi iniziali (con Inter, Verona, Chievo e Milan), un'intensità meno roboante rispetto a prima. Ma dall'ultima gara allo Stadium, Conte sembra aver ritrovato una volta per tutte Sebastian Giovinco, che non segnava da otto mesi e ha spaccato in due la resistenza del Milan. Anche l'ingresso di Pogba ha impresso un nuovo ritmo alla partita e confermato che le soluzioni, fuori dall'undici titolare, potranno rivelarsi più utili che in passato. Nel frattempo la vetta della classifica è sempre lì, a portata di mano.