Juventus: cori offensivi, curva Sud chiusa per 2 turni

18:37 - Due turni di squalifica alla curva Sud (già recidiva per Juve-Genoa), uno alla curva Nord e 50mila euro di multa alla società: è questo il verdetto del giudice sportivo Tosel che si abbatte sulla Juventus all'indomani della sfida con il Napoli, durante la quale i tifosi bianconeri hanno intonato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani. I settori caldi dello Stadium rimarrano vuoti per le gare con Udinese e Sassuolo.



Durante il match dello Stadium, dal settore occupato dagli ultrà bianconeri sono partiti i soliti, intolerabili cori: "O Vesuvio lavali col fuoco. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati", "Noi non siamo napoletani" e "Benvenuti in Italia". Inoltre è stato esposto uno striscione che rappresentava il Vesuvio in attività, con la scritta "E ora ridiamoci sopra, lavaci col fuoco o Vesuvio lavaci col fuoco", subito coperto da un altro coro ("Noi facciamo il c... che vogliamo"). Gli insulti sono stati annotati dagli ispettori federali presenti allo stadio.

Il giudice Gianpaolo Tosel aveva già squalificato la curva Sud per i cori contro i napoletani in occasione di Juventus-Genoa, ma la sanzione era stata sospesa di un anno a patto che non venisse reiterata durante questo periodo: in caso contrario, la nuova sanzione si sarebbe sommata alla precedente. Così sono scattate le due giornate di stop per la Sud. Nella nota del giudice vengono riportati i contenuti dei cori di discriminazione con questa considerazione: "Tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del 'comportamento discriminatorio per origine territoriale' rilevante ai fini sanzionatori per dimensione e percettibilità".

Dopo il fischio finale dell'arbitro, lo Juventus Stadium si è anche trasformato in campo di battaglia. Dal settore dei napoletani sono partiti oggetti e seggiolini che hanno provocato 4 feriti fra i tifosi bianconeri. Lanciate anche sacche di urina, prima che l'intervento di steward e forze dell'ordine ristabilisse la "pace". Per questi episodi di teppismo, anche il Napoli è stato punito con 50mila euro di ammenda.



DUE GIORNATE A PELLISSIER E ROSI

Il giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha squalificato per due turni Pellissier (Chievo Verona) e Rosi (Parma). Sconteranno un turno invece Montolivo (Milan), Ogbonna e Bonucci (Juventus), Paulinho (Livorno), Eder (Sampdoria), Nainggolan (Cagliari), Ranocchia (Inter). Nessun provvedimento per la gomitata del giocatore dell'Udinese Pereyra al catanese Guarente durante l'anticipo di sabato. Tosel ha valutato l'episodio attraverso le immagini televisive senza però poter intervenire perché questo era già stato visto dal direttore di gara che aveva ammonito l'argentino.