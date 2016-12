Juventus, Conte: "Vidal? Le regole vanno rispettate"

"L'argomento Vidal è abbastanza semplice: non ho ancora parlato con lui, è giusto chiedere ad Arturo perché si è presentato con un giorno di ritardo, saltando due allenamenti, visto che anche ieri non era presente. Gli chiederò il motivo". Antonio Conte chiude così il "caso" del cileno e poi spiega: "Quando avrò le idee abbastanza chiare esiste un regolamento: le regole vanno rispettate per il bene e come esempio per tutti".