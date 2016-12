Juventus, Conte: "Siamo stati penalizzati: campo impossibile, non si doveva giocare" 

11:33 - Arrabbiato e deluso. Ecco Antonio Conte al termine di Galatasaray-Juventus: "Siamo stati penalizzati da un campo impossibile, avevo detto al delegato Uefa che non si poteva giocare, che era pericoloso e lui mi ha dato ragione. Poi si è giocato ma non so il perché. Questo non è calcio. Su un terreno normale forse sarebbe finita in altro modo ma l'errore è stato anche quello di arrivare a giocarci la qualificazione qui, all'ultima partita".

Un'eliminazione che brucia per come è maturata: "Abbiamo provato a far rimandare la partita con una riunione col delegato Uefa a cui abbiamo spiegato la pericolosità della partita per i giocatori, ma nessuno ci ha voluto ascoltare" ha continuato Conte. "Drogba a fine primo tempo ha detto che i problemi erano per entrambe le squadre, ma non è così perché se avessimo potuto giocare a calcio sarebbe cambiato il risultato. Ai ragazzi non posso dire nulla perché abbiamo provato a giocare a calcio su un campo proibitivo che ci ha penalizzato. Abbiamo giocato praticamente in un pantano che ci ha impedito di giocare come sappiamo e di fare quello che volevamo, specialmente nella metà campo dove attaccavamo noi. È stata una lotta, una bagarre e non una partita di pallone: questo non è calcio. Ieri l'arbitro ha sospeso la gara perché era pericolosa per i giocatori e oggi invece no. Forse devo studiare meglio l'inglese per farmi capire dalla Uefa".



Fin qui l'arrabbiatura, comprensibile, poi però c'è pure spazio per l'autocritica. Onesta e sincera. "L'errore però è stato essere arrivati a giocarci la qualificazione all'ultima gara complicandoci la vita da soli e questa volta non siamo riusciti a passare anche a causa dei fattori esterni. Ora penseremo al campionato e questa delusione, visto anche l'andamento della gara, deve darci una spinta positiva. Poi penseremo all'Europa League che cercheremo di onorare come avremmo voluto fare in Champions".