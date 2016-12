Juventus, Conte: "Siamo obbligati a vincere"

18:54 - Per avvicinare gli ottavi di finale di Champions la Juventus è costretta a vincere col Copenaghen e Antonio Conte lo sa bene: "L'insidia di questa gara è che dobbiamo vincere a tutti i costi. A parte il blackout di Firenze la squadra ha sempre lavorato bene e per questo sono fiducioso". Davanti sarà confermata la coppia Llorente-Tevez: "Fernando non mi ha sorpreso, sta facendo vedere le qualità che sapevo. Tevez invece non me l'aspettavo così".

LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA

Ti aspettavi una coppia Llorente-Tevez così decisiva?

Fernando è stato molto bravo. E' arrivato da campione del mondo e d'Europa ma ha avuto la pazienza e la voglia di credere nel lavoro. Sta crescendo sotto tutti i punti di vista e può dare anche di più anche se sta facendo vedere le qualità che ci hanno portato a sceglierlo. Tevez invece mi ha sorpreso. Stanno facendo davvero molto bene insieme e non dimentichiamoci degli altri

Che insidie porta con sé il Copenaghen?

Il fatto di dover vincere per forza rende questa partita difficile. Lo sappiamo e non abbiamo vie d'uscita

In Champions rivedremo il 4-3-3?

Non ho un modulo apposito per l'Europa. Abbiamo usato due schemi ottenendo una sconfitta e tre pareggi. Giocheremo nel modo che ci darà più garanzie e adesso il vecchio modulo mi sembra che ci dia più solidità difensiva

Come sta Barzagli?

Ha avuto l'infortunio in Nazionale e ancora non è recuperato al 100%. E' tornato in gruppo ma non è a disposizione per la Champions. Abbiamo Caceres che sta facendo molto bene e quindi siamo sereni per Andrea

La squadra sembra in ottima condizione

Abbiamo avuto 15 minuti di blackout a Firenze, ma la squadra ha sempre lavorato bene ed espresso il suo gioco

Sei preoccupato del possibile sciopero del tifo?

Non penso che ci sarà e comunque non sono preoccupato. I tifosi sono fondamentali perché sono il cuore pulsante dello Stadium, coloro che ci hanno spinto in questi due anni fantastici

In Europa arrivate da primi della classe in Italia: quanta responsabilità in più vi dà?

Sapete benissimo che scindiamo la Serie A dalla Champions. Il fatto di essere tornati davanti non cambia nulla in campionato. Col Copenaghen è una partita fondamentale e molto difficile perché non ci sarà un domani. Bisogna vincere assolutamente