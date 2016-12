Juventus, Conte resta in silenzio stampa

19:53 - La Juventus in casa dell'Atalanta cercherà di raccogliere la nona vittoria consecutiva in campionato, ma l'avvicinamento alla gara di Bergamo sarà in totale silenzio. Il tecnico Antonio Conte, come già accaduto in Coppa Italia, non parlerà continuando la polemica con gli organi di informazione dopo essere stato tirato nuovamente in ballo sul calcioscommesse. La Juventus ha lavorato a Vinovo, con la rifinitura in programma sabato mattina.

"DIREI SI' ALLA NAZIONALE

Se la Figc dovesse offrirgli "in futuro" l'incarico di commissario tecnico della Nazionale, Antonio Conte sarebbe pronto ad accettare. E' quanto l'allenatore bianconero rivela in un'intervista esclusiva pubblicata nell'ultimo numero del magazine Hurra' Juventus, uscito oggi a Torino e dal 24 dicembre in tutta Italia. Conte ripercorre il percorso che lo ha portato sulla panchina della Juventus, ai due scudetti vinti, al mancato cammino in Champions. "In Europa è difficilissimo - dice -. Alla vittoria finale devi arrivare per gradi, con pazienza, attraverso un progetto vincente e il nostro lo e'". Quindi, alla domanda se a lui piacerebbe un giorno allenare la Nazionale, Conte risponde: "Sì, sarebbe una bella sfida. Da ct devi fare tutto in poco tempo, spesso hai soltanto dieci giorni per dare un'impronta alla squadra, per esprimere una tua idea di calcio. Un compito difficile, ma in futuro mi piacerebbe".