Juventus, Conte: "Partite del genere mi esaltano"

16:35 - "Avere a disposizione due risultati su tre non deve condizionarci: noi faremo comunque la nostra partita". Antonio Conte, allenatore della Juventus, presenta la sfida di Champions con il Galatasaray senza troppi giri di parole: "Non è la prima partita da dentro-fuori che giochiamo in questa stagione e spero non sia neanche l'ultima. Abbiamo il 50% di possibilità di qualificarci". Buffon non teme l'ambiente caldo di Istanbul: "I tifosi non segnano"

La calma oceanica di Antonio Conte è tangibile: "Se in queste settimane devo martellare i ragazzi più del solito? Non sono un attrezzo, ma faccio l'allenatore. Sfortunatamente mancherà Pirlo, ma ce l'abbiamo fatta senza di lui contro Udinese e Bologna. Domani dovremo fare ancora meglio". Poi il tecnico loda Mancini e il Galatasaray: "Giocatori come Drogba e Sneijder sono sempre pericolosi, dovremo stare attenti per tutti i novanta minuti. Mancini è arrivato da poco al Galatasaray e ci vuole sempre tempo per ambientarsi ed imporre le proprie idee alla squadra. Ma è un bravo allenatore e il Galatasaray è in buone mani, allo stesso modo di come lo era con Terim".

Gigi Buffon interviene invece sulle difficoltà ambientali. I tifosi turchi saranno roventi, ma la soluzione è a portata di mano: "Non ho mai visto un tifoso segnare, se dovesse accadere dovrebbero annullare la rete - scherza il portiere -. Molto dipenderà dal tipo di atteggiamento e dalla risposta che sapremo proporre alle difficoltà che si presenteranno durante la partita. Quando si compete a questi livelli si incontrano sempre giocatori di qualità, quindi il rischio di subire gol c'è sempre. Il Galatasaray ha giocatori di fama internazionale che possono darci qualche problema. L'importante è avere una soluzione...".