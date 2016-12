Juventus, Conte: "Nessun problema con Marotta e società"

13:30 - Le polemiche sono alle spalle, la Juventus di Conte è tornata a vincere e a convincere: "Non avevo dubbi sulla risposta della mia squadra. Contro il Genoa abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati bravi a partire subito nella maniera giusta". La reazione calda del tecnico sta sulle presunte frizioni con Marotta e Agnelli: "I fantasmi li vedono i media che scrivono fesserie. Con la società è tutto ok, non accetto chi parla sul personale".

La vittoria contro il Genoa è stata schiacciante: "Non gli abbiamo concesso la possibilità di prendere fiducia, anche grazie al pubblico che è stato il 12.mo uomo in campo. Abbiamo giocato bene come a Firenze per 70' e a Madrid dove potevamo raccogliere di più. Le risposte le ha date il campo e non avevo dubbi su questo". Davanti però la Roma corre a +5: "Posso solo far loro i complimenti perché oscurano quanto stanno facendo Juventus e Napoli. Loro sono autori di qualcosa di straordinario e il campionato quest'anno sarà più difficile. Avere qualcuno davanti è anche uno stimolo in più". Infine una nota polemica: "Non accetto che si parli di cose personali, ancora meno se sono inventante. Ho letto e sentito di presunti problemi tra me, Marotta e la società. Non c'è niente di vero".