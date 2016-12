Juventus, Conte: "Il Real non ci fa paura"

18:39 - A Madrid per diventare grandi. Antonio Conte sa bene che quella del Bernabeu è una prova di maturità in ottica Champions: "Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questo palcoscenico. Il Real ci dà stimoli e motivazioni enormi, daremo tutto. Non abbiamo messuna paura, dovremo saper soffrire ma anche fare male. Anche se non è decisiva per la qualificazione...". Il tema del momento è Buffon: "Per me è una certezza e lo sarà sempre".

Sulla sconfitta di Firenze: "E' successo qualcosa di imponderabile, nel calcio queste cose succedono. I numeri dicono che creiamo tanto. Ricordo Milan-Liverpool e altre sfide che hanno avuto uno sviluppo simile"

Sulla sfida con il Real Madrid: "Questa gara ci dà grandissimi stimoli e motivazioni. Giocheremo la nostra partita al Bernabeu contro una delle squadre più titolate al mondo. Sarà una gara dura e difficile, ma sarà una occasione per dare tutti noi stessi. Dovremo saper soffrire, ma dovremo anche essere capaci di fare male. Rispettiamo il Real, ma non abbiamo nessuna paura. Andremo in campo consci della nostra forza"

Su Llorente: "Un po' di ambientamento era necessario, ma si è sempre comportato bene e ha giocato da titolare tre partite su otto in campionato. Sta bene, è a disposizione e fa parte della rosa dei giocatori che potrei scegliere domani"

Su Buffon: "Momenti particolari possono capitare a tutti. E' un campione come calciatore e come uomo e per me è una certezza e lo sarà sempre"

Su Ancelotti: "I miei complimenti ad Ancelotti per la sua straordinaria carriera, è stato bello averlo come allenatore"

Su Tevez: "Ha avuto un impatto molto positivo, è un esempio per la qualità e per l'impegno che mette in ogni occasione"

Sul discorso qualificazione: "Il risultato di domani non dirà nulla sulla qualificazione, che si vinca o si perda. Rimarranno ancora 3 gare. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questo palcoscenico, non a parole ma sul campo"

LE PAROLE DI CHIELLINI

Anche Giorgio Chiellini si è presentato in conferenza stampa: "A Firenze abbiamo fatto degli errori difensivi, ma stiamo lavorando duro e siamo certi di ricominciare come in passato. Il Real? Parlare solo di Bale e Ronaldo è riduttivo perché tutti i singoli sono fortissimi. Li rispettiamo, ma vogliamo dimostrare che possiamo fare bella figura in questo stadio dove tutti soffrono. Partite come questa possono tirare fuori il meglio e dare una svolta in positivo, bisogna volerlo fortemente!".