Juventus, Conte: "Il gol di Muntari avrebbe ammazzato chiunque"

00:03 - Soddisfatto della sua Juventus il tecnico Antonio Conte dopo il 3-2 al Milan: "Il gol di Muntari avrebbe ammazzato chiunque, invece siamo stati bravi a rialzarci e reagire. Bisogna migliorare e speriamo di avere un pizzico di fortuna in più in futuro. Vogliamo dimostrare di avere ancora fame e vincere il terzo scudetto di fila". In testa c'è la Roma: "Bravi loro, ma visto il calendario, avrei firmato per il secondo posto a meno due".

“Il nostro calendario sembrava in salita e se ci avessero detto che dopo sette giornate saremmo stati secondi con 19 punti avrei messo la firma. In Champions, invece, avremmo meritato qualcosa in più. Rispetto alla scorsa stagione siamo competitivi in campionato, un po’ meno in Champions. La Roma? Complimenti a loro, ha superato alla grande lo scontro diretto con l’Inter e prima ancora il derby. Tutto è possibile perché la Roma ha fatto molto bene e ve lo dice uno che quando è arrivato non avrebbe mai pensato di poter vincere lo scudetto. Quest’anno sarà molto più difficile. Il gol di Muntari? Stentavo a crederci, poteva ammazzare chiunque e, invece, siamo stati bravi a reagire. Bisogna migliorare, speriamo che quel pizzico di fortuna cominci a girare perché prendere gol sempre per primi non è da tutti. Vogliamo dimostrare di avere ancora fame e di voler lottare per lo scudetto per vincere tre scudetti consecutivi, cosa che non è ancora riuscita a nessuno. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista e non siamo ancora al 100%”.