Juventus, Conte: "Il cammino ora è molto difficile"

11:10 - La Juventus esce sconfitta dal Bernabeu di Madrid, ma a testa alta. Decisive due decisioni arbitrali contestate, ma Antonio Conte non fa drammi: "All'arbitro non ho detto nulla di particolare, anche se a mio avviso è stato insufficiente. Ma abbiamo dimostrato che se vogliamo, possiamo. Il cammino ora è molto difficile". Una buona prova nonostante il cambio modulo: "In Champions devo dare più compattezza, poi la squadra il 4-3-3 lo conosce".

"L'espulsione di Chiellini ci ha condizionato - continua il tecnico a Premium Calcio -. E' stato qualcosa di incredibile visto che l'arbitro ha detto ai giocatori che per lui è stato fallo da ultimo uomo. Non ha punito il gesto, incredibile". Resta la prestazione positiva: "Solo con l'ingresso di Giovinco siamo riusciti ad allargarci, ma resta il fatto che siamo quelli che han messo di più in difficoltà il Real Madrid. Il cammino ora è molto molto difficile, ma possiamo giocarcela con tutti".