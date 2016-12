Juventus, Conte: "Col Real Madrid gara fondamentale"

19:12 - Carico e consapevole della forza della sua Juventus ma anche della delicatezza della sfida col Real Madrid. Antonio Conte alla vigilia del match di Champions non si nasconde: "E' una gara fondamentale per il passaggio del turno. Giochiamo contro una squadra fortissima, ma cercheremo di far pesare il fattore ambientale come han fatto loro a Madrid". Contro avrà CR7 e Bale tra gli altri: "Fortissimi, ma dimostreremo di meritare di andare avanti".

LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA

Che tipo di gara sarà quella col Real? Una gara senza ritorno?

Inutile nascondersi, sarà una gara fondamentale, una bellissima partita. E' fondamentale per andare avanti in Champions League e dovremo dimostrare sul campo di meritare di andare avanti.

L'attacco del Real Madrid è il migliore d'Europa?

Ancelotti conta su un reparto offensivo straordinario e devastante. Soprattutto se lasci loro gli spazi per ripartire. Ronaldo, Bale, Benzema, Di Maria e gli altri sono fantastici quando hanno spazio da attaccare. Dovremo fare attenzione dal punto di vista tattico nel ripetere quello che abbiamo fatto a Madrid

Giudichi l'assetto di Madrid quello più adatto per giocare in Champions?

In Spagna siamo tornati al 4-3-3 ma la mia squadra ha nelle corde anche il modulo del campionato. Più del sistema conterà l'atteggiamento in campo, perché giochiamo contro una candidata a vincere la Champions

Cosa dovrà aspettarsi il Real Madrid dalla Juventus e dai suoi tifosi?

Il Real ha grandissimi campioni e vive settimanalmente partite di questo genere. E' un classico del calcio europeo. Cercheremo di far pesare il fattore ambientale e per questo motivo mi aspetto grandissimo calore da parte dei nostri tifosi. Devono accompagnare la squadra nei momenti positivi e meno positivi. C'è bisogno di esaltarsi contro un ostacolo molto alto.

Contento della designazione di Webb?

Noi pensiamo a giocare a calcio, agli arbitri ci pensa la Uefa. All'andata ci furono episodi particolari che compromisero il risultato, però l'errore dell'arbitro fa parte del gioco. Noi pensiamo a noi stessi



E QUELLE DI TEVEZ

Come ti spieghi il fatto che non segni da 4 anni?

Non sapevo che fosse passato così tanto tempo. Spero di sbloccarmi

Cosa ti aspetti dal confronto col tuo amico Cristiano Ronaldo?

Spero che sia una partita bella per tutti, ma vogliamo vincere noi. Le tre partite che ci rimangono sono tre finali, anche quella col Real

Cosa dovrà aspettarsi il Real Madrid dalla Juventus e dai suoi tifosi?

Credo che non sarà una partita facile per loro. Ci sarà un bell'ambiente, ma i tifosi non giocano. In campo andiamo noi

Chi preferisci tra Casillas e Diego Lopez?

Sono decisioni di Ancelotti, a me cambia poco e preoccupa meno. Sicuramente è più importante Casillas di Lopez, ma non cambia niente.

Per te la Champions è come un Mondiale? Ti immaginavi così il mondo Juventus?

Tutte le partite qui sono molto importanti, ma non la vivo così. Il mondo Juve è più difficile di quanto mi aspettassi. Dobbiamo preparare al meglio ogni partita.

Invidi qualcosa a Cristiano Ronaldo?

Non devo invidiare niente a Ronaldo. Lui è un grandissimo giocatore, un fenomeno.

20 CONVOCATI PER LA SFIDA CON IL REAL

Antonio Conte ha convocato 20 giocatori per la gara di martedì sera contro il Real. Questo l'elenco completo: Buffon, Caceres, Ogbonna, Pogba, Marchisio,Tevez, De Ceglie, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Quagliarella, Storari, Isla, Rubinho.