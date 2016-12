Juventus, Conte: "Certe voci vogliono destabilizzarci per non farci vincere"

"Le voci che mi vogliono ai ferri corti con la società fanno parte di quella destabilizzazione che si vuol fare per non farci vincere anche quest'anno". Conte va all'attacco dei nemici alla vigilia della sfida con il Genoa. "Si vuole far vedere che ci sono problemi tra noi e si sta cercando di sfasciare tutto - ha detto il tecnico della Juve - Le parole di Agnelli? Ha ribadito quello che dico spesso, ha voluto dare un segnale chiaro a tutti".