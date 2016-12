Juventus, Buffon: "Conte ha meriti incredibili"

20:10 - Buffon esalta Conte. "I meriti del nostro allenatore per questi due anni e mezzo di percorso sono incredibili e non si sa, fino a quando non ci sarà una controprova, quale sia stato effettivamente il suo merito e i meriti nostri. E' stato bravissimo a saperci stimolare, ad averci dato un gioco e un'identità molto precisa. Come singoli ci sono state Juve più forti ma questa è sicuramente una Juventus nella quale lo spirito di gruppo viene esaltato".

Il portiere bianconero ha anche parlato della Nazionale e dei Mondiali in Brasile: "Una competizione difficilissima e quasi impossibile da vincere - ha detto a Sky - Ma se in quel periodo si crea un intento di gruppo, una sintonia e c'è una condizione fisica generale ottimale, allora può anche essere che riesci a reggere sette partite e magari riesci anche a vincere". Chiusura con un commento sul girone ai Mondiali con Inghilterra, Uruguay e Costarica: "È un girone duro al pari di altri tre gironi, sicuramente più difficile di altri tre e magari un po' più facile di altri due".