Juventus-Avellino: tutto esaurito allo Stadium

18:12 - Turn over, com’è ovvio. Per Juventus-Avellino di Coppa Italia, Antonio Conte prepara un’altra Juventus. Ma sempre affamata, e a caccia del Tripletino. Per affrontare gli irpini, che stanno disputando un buon torneo in Serie B, i bianconeri dovrebbero giocare così.

In porta ci sarà Storari, i tre centrali dovrebbero essere Caceres, Ogbonna e Peluso, a riposo Pogba, con Padoin. Certamente in campo Marchisio, squalificato in occasione del match contro il Sassuolo, una chance potrebbe averla Bouy, giovane regista olandese che, dopo un grave infortunio, è a disposizione di Conte. Sulle fasce Isla e De Ceglie, con Simone Pepe. In attacco, turno di riposo per Tevez e Llorente e Vucinic fuori per infortunio, toccherà a Quagliarella e Giovinco.

Grande attesa per la partita.

Lo Juventus Stadium preannuncia spalti (quasi) completi. Anzi, proprio al completo. Grazie ai prezzi popolari (10 e 5 euro) i biglietti sono stati tutti venduti. Quindi tutto esaurito per un ottavo di finale di Coppa Italia. Un record, un altro dei record di questa Juventus.

Probabile formazione: Juventus (3-5-2) Storari; Caceres, Ogbonna; Peluso; Isla, Padoin, Marchisio, Bouy, De Ceglie; Quagliarella, Giovinco.