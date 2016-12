Juventus, Antonio Conte è l'allenatore dell'anno 

20:12 - Manca solo l'ufficialità, ma Antonio Conte si appresta a diventare allenatore dell'anno. Il tecnico juventino, secondo le anticipazioni di 'Tuttosport', riceverà il Globe Soccer Awards domenica sera a Dubai. Conte ha battuto la tenace concorrenza di Rafa Benitez (Napoli) e Jurgen Klopp (Borussia Dortmund). Succederà a José Mourinho, che quest'anno termina la sua corsa sotto il podio. La migliore squadra del 2013 è invece il Bayern Monaco.

Le votazioni del Globe Soccer Awards - una sorta di Oscar del calcio a livello mondiale - sono state affidate a una giuria di 15 esperti, fra cui comparivano anche l'ad del Milan Adriano Galliani, il ct della Russia Fabio Capello e l'ambasciatore dell'Inter Luis Figo. Conte, che ha chiuso il 2013 con la vittoria del secondo scudetto consecutivo e della Supercoppa Italiana, oltre ad aver battuto numerosi record (ad esempio la Juve nei tre anni con il tecnico pugliese ha raggiunto il 64,1% di vittorie), approfitta dell'uscita di scena di Ferguson, Heynckes e Vilanova.

A Dubai, nell'ambito della due giorni organizzata dalla famiglia Al Maktoum, con BC Bendoni Communication e il Dubai Sport Council, sarà premiata anche la squadra del 2013 (con il Bayern nettamente favorito su Chelsea, Juve, Malaga e Basilea) e il miglior manager (in pole il superprocuratore Jorge Mendes). Gli oscar saranno consegnati durante la cena di gala all'hotel Madinat Jumeirah di domenica sera.



CONTE: "PIU' SOSTITUZIONI E UN TIME-OUT PER TEMPO"

In attesa di essere incoronato come miglior tecnico dell'anno, Antonio Conte ha partecipato con Capello e Guardiola al forum intitolato "Come creare un gruppo vincente". Ecco le sue parole: "Durante la mia carriera mi sono sempre interessato e ho sempre parlato molto con i miei allenatori per capire bene quello che mi chiedevano e quello che volevo provare a fare. Ho avuto la fortuna di avere tutti i più vincenti tranne Capello". In panchina è diventato subito il punto di riferimento dei suoi calciatori: "Non essendo dotato, ho basato la mia carriera su corsa e sacrificio. Non sapevo a chi dare la palla a volte. Così, ora da allenatore ho cercato soluzioni per aiutare i meno dotati tecnicamente. Chiedo ai miei calciatori di chiedermi perché facciamo certi schemi, la loro utilità. Quando capiscono lo fanno più volentieri". Infine punta lo sguardo sul futuro del calcio: "A me piacerebbe fare più cambi e avere più giocatori in panchina per avere possibilità in più e gestire meglio la stagione. Con le rose ampie sarebbe meglio". Sul time-out: "Uno per tempo per permettere ai giocatori di comunicare con la panchina. Il calcio è in evoluzione a me piace studiare".